50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Política Ministra Tohá sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe: “Como sociedad tenemos mucho que aprender de lo que fue esa experiencia” En el marco de la Cuenta Pública del Congreso, la titular de Interior reafirmó el compromiso del Gobierno con este hito histórico y señaló la importancia de sacar, a partir de ese quiebre democrático, "conclusiones que permitan avanzar como sociedad" Diario UChile Martes 4 de julio 2023 15:19 hrs.

En medio del revuelo que generaron las declaraciones del exconvencional y asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, la ministra del Interior Carolina Tohá, y parlamentarias se refirieron a la polémica en que se ha visto envuelto el Gobierno en medio de su misión de conmemorar el quiebre democrático que sufrió nuestro país el 11 de septiembre de 1973. En entrevista Radio y Diario Universidad de Chile el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, sostuvo que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado, y creo que eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo”. “Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y con toda la la voluntad digamos es decir: Ok, tú podrás y los historiadores y los politólogos podrán discutir, por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es qué sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Dichos que generaron la indignación por parte de organizaciones de derechos humanos, que exigieron al presidente Gabriel Boric remover al escritor de su cargo”, explicó. Tras la realización de la Cuenta Pública del C, la ministra de Interior Carolina Tohá fue consultada sobre si ha sido un error el papel protagónico que ha asumido el Ejecutivo en la conmemoración, a propósito de los cuestionamientos a Fernández. Al respecto, la secretaria de Estado manifestó que “considero que un gobierno democrático tiene un deber en todas las efemérides que son importantes para la República, el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado es uno de ellos, debe ser parte de una convocatoria a la ciudadanía, para que a partir de esa fecha y de esos hechos históricos saquemos conclusiones que permitan avanzar como sociedad”. “Nosotros como sociedad tenemos mucho que aprender de lo que fue esa experiencia, muchas enseñanzas como sociedad para que nunca más en Chile se violente la democracia, se pasen a llevar los derechos humanos, dejemos de ser una nación democrática y pasemos a ser una nación donde unos pocos pasan a llevar los derechos de los demás. Creo que desde ese punto de vista el Gobierno hace lo que corresponde y lo que debe hacer todo gobierno ante hechos históricos que la sociedad debe ser capaz de procesar y, a partir de ello, mejorar”, expresó Tohá. Mientras, la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales, valoró el balance realizado en la Cuenta Pública y señaló que “los conflictos, las diferencias políticas se resuelven a través del diálogo y la democracia”. Así, reconoció la importancia que juega en eso el rol que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas y sin duda el Senado”. “Me quiero quedar con eso, sobre todo en el año de la conmemoración de los 50 años del Golpe, creo que es importante que transversalmente condenemos el quiebre de nuestra democracia, el Golpe civil-militar que demuestra que en ese caso no se optó por la democracia y eso es un compromiso que tenemos que adoptar siempre hacia adelante”, afirmó la legisladora a Comunicaciones del Congreso Nacional. En tanto, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, expresó al mismo medio que “me parece que seguir avanzando en la completa verdad, en la justicia es un tema que no podemos descansar hasta saber el paradero de todos y de todas y lo que ocurrió con cada una de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Me gustaría que esto no sólo ocurriera en materia de lo que fue el Golpe Militar, sino que también con respecto a las víctimas de violaciones a los derechos humanos del estallido social”. En esa línea, consideró que “la reflexión profunda, las visiones distintas que podemos tener no pueden ser negacionistas ni pueden ser relativizadoras con respecto a que el Golpe Militar provocó un daño enorme en nuestro país y que cualquier diferencia, cualquier problema que tiene la democracia en nuestro país deba ser renovada, reformulada a partir de más democracia y no con quiebres brutales como los que vivimos el 11 de septiembre del 73”.

