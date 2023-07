26bcf538bf

Internacional Medios de comunicación Nacional Sociedad Threads: Expertos U. de Chile analizan el éxito de la nueva red social de Meta a costa de Twitter Entre las opiniones surge la de la académica U. de Chile y presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, quien llama a tener ojo con la privacidad de esta nueva red social, que aún está siendo cuestionada. Diario UChile Domingo 16 de julio 2023 10:45 hrs.

Permite textos cortos, compartir contenido multimedia y comentar. Así es Threads, la nueva red social de Meta que ya superó los 100 millones de usuarios en el mundo y que, con características similares a Twitter, viene a competir con la marca de Elon Musk. Siguiendo esta tendencia, de hecho, la Universidad de Chile fue una de las primeras cuentas institucionales del país en ingresar a Threads. ¿Pero a qué se debe el éxito de Threads si tanto se parece a Twitter? La académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Patricia Peña, explica que hubo un éxodo de usuarios debido a los cambios que Twitter ha anunciado en los últimos días, como, por ejemplo, el “límite a las lecturas de twitts”. “Fue el fin de semana y qué dijo (Elon Musk) ‘bueno, tú superaste o cuenta de lectura excedida. Aparecía un aviso, y eso efectivamente llamó la atención de millones de personas en todo el mundo que empezaron a recibir esta advertencia, no entendiendo qué ocurría, porque parecía que hubiera puesto una nueva regla, dentro de todas las variaciones que ha tenido Twitter durante, sobre todo, este año, como -por ejemplo- de pasar mucho más contenido promocionado o contenido que no necesariamente estaba asociado a ciertas lógicas algorítmicas”, detalla Peña. Estos cambios, explica la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, molestaron a los usuarios de Twitter, por lo que “decidieron empezar a ver otras alternativas”, y esto se sumó a que “Threads, de Meta, adelanta su salida para poder ser descargada y poder ser usada” en América, porque aún no está disponible en ningún país de la Unión Europea debido a sus políticas de datos y privacidad. El académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Eduardo Graells-Garrido, añade que “Threads es la respuesta de Meta (compañía detrás de Facebook e Instagram) ante la crisis que está cruzando Twitter debido a los vaivenes de funcionalidad y características de pago en que ha incurrido en los últimos meses. Su nombre proviene de la práctica nacida en Twitter de crear “hilos” (threads en inglés), es decir, cadenas de Tweets que forman una única publicación. Así, directamente la característica principal de Threads es replicar la experiencia de lectura y publicación de hilos en Twitter”. El profesor Graells-Garrido detalla que, “hasta el año pasado, Twitter tenía problemas relacionados con la desinformación y las fake news, y los ataques coordinados de bots, entre otros temas similares. Pero, desde que Elon Musk compró la compañía, ha tenido problemas técnicos y de financiamiento que han degradado aún más la experiencia de lectura y comunicación con otras personas”. Uno de los cambios que molestaron a los usuarios, por ejemplo, fue la eliminación del sistema de verificación de cuentas por uno de pago. “Ya no es viable que la plataforma sea utilizada de manera confiable para comunicarse con instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, de cuenta @ministeriosalud, no está verificado por el sistema, por tanto ¿cómo podemos estar seguros/as de que es la cuenta oficial? Si vemos un tweet de una cuenta llamada @ministeriosaIud, ¿nos daremos cuenta de que es una cuenta falsa, donde se reemplaza la ele minúscula por una i mayúscula?”, señala. “Ahora bien, incluso quienes deciden pagar por la verificación (y, por tanto, acceden a más características del sistema, como editar tweets) tienen problemas de uso con el sitio, ya que se han implementado límites de lectura de tweets. Y, por último, el acceso de herramientas de monitoreo y análisis ya no existe, puesto que no hay acceso académico ni para organizaciones sin fines de lucro. Cosas tan sencillas pero esenciales como alertas de crisis y desastres ya no son posibles en la plataforma. Esto es crucial, como prueba basta recordar que Twitter se volvió popular en Chile para el 27F”, sostiene Graells-Garrido. Características del usuario de Threads La académica del Instituto de la Comunicación e Imagen en Universidad de Chile, Ana María Castillo, explica que, pese a ser muy similar en sus características, “hay un ánimo distinto en Threads, la idea de poder compartir cosas más livianas, un poco menos polarizadas, quizás, o al menos ese es el sentimiento que se ha dado en Chile. Y es que en Twitter hay mucha pelea, es un lugar poco amable, al parecer. Por lo tanto, surgen de esa manera características un poco distintas entre las y los usuarios”. Sin embargo, señala que se ve muy exitosa esta nueva red social porque “le estamos dando una publicidad muy grande, pero probablemente tiene que ver con la cantidad de gente que utiliza las mismas de Meta y, por otro lado, hay una gran parte de la población que no utiliza estas redes y luego, a lo mejor, están utilizando otras también, a las que no les estamos prestando atención, sobre todo a la gente más joven”. El profesor Eduardo Graells-Garrido añade que “Threads está en una época temprana como para describir a las personas que lo utilizan, pero sí podemos decir que una de sus fortalezas es que su integración con Instagram facilita la adopción por parte de una gran cantidad de personas. Instagram tiene más personas usuarias que Twitter, con mayor diversidad de perfiles. En mi experiencia, Twitter estaba compuesto principalmente por gente adulta (en su mayoría hombres)”. “Creo que las personas que lleguen a Threads desde Instagram estarán buscando comunicación basada en texto, no en reels o historias. Y quienes lleguen desde Twitter u otras redes basadas en texto (como Mastodon) estarán buscando mayor alcance o conocer personas nuevas. Datos y privacidad: el talón de Aquiles de Threads La presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, detalla que Threads, por el momento, solo está disponible para equipos móviles y solo en Estados Unidos y América Latina. Esto debido a que para funcionar en la Unión Europea necesita mayores políticas de privacidad “y ha sido muy cuestionada por temas de políticas de datos”. “Esta es una aplicación que, al aceptar su funcionamiento en el teléfono, va a capturar una serie de datos para muchos de manera excesiva, recopilando -por ejemplo- información que está asociada a otras aplicaciones que puede tener tu teléfono móvil. Esa es una recomendación muy importante, que quien quiera descargar esta aplicación lea y entienda toda la información que la aplicación va a recopilar”, detalla Patricia Peña. La académica de la U. de Chile agrega que los datos que esta aplicación recopila hoy día no solamente son “los de tus contactos asociados en el teléfono para ver si están disponibles también en esa misma red social, o datos acerca de tu geolocalización o datos como cuál es el sistema operativo que tiene tu teléfono, sino que incluso hemos visto otros datos como los asociados a aplicaciones que toman datos sobre salud, etc., más allá de los ‘me gusta’ que uno da o los temas que uno busca, es decir, nuestras huellas digitales, absolutamente”.

