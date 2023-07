c87d5514ef

Nacional Política Partidos oficialistas afirmaron que postura de la UDI de condicionar el avance de reformas a la renuncia de Jackson es un “chantaje político” Las colectividades de las alianzas de Gobierno analizaron los ataques contra el ministro de Desarrollo Social. Además, criticaron la actitud de la oposición que solo se dedica a golpear, sin hacer propuestas para avanzar en pensiones. Osciel Moya Sábado 22 de julio 2023 11:49 hrs.

Los partidos del oficialismo calificaron de “chantaje” la posición asumida por la UDI de congelar cualquier relación con el Gobierno mientras no se produzca la salida de Giorgio Jackson (RD), del ministerio de Desarrollo Social. Este viernes se desarrolló la reunión de las colectividades que integran las alianzas del Gobierno en la sede del Partido Socialista, donde analizaron las distintas aristas de la contingencia y en particular la arremetida opositora contra Jackson y también las imputaciones del senador socialista, Fidel Espinoza. El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que la declaración de la UDI es de “una tremenda irresponsabilidad porque actuar así es un chantaje, uno podría tener muchos motivos para decir que mientras la UDI aclare o despeje tales cosas y en ese juego no se construye nada. No veo que sea la posición más de oposición, con rigor y seriedad ,que se pueda estar llevando. No soy de la oposición, pero tendrá que hacerse cargo de esas advertencias porque las amenazas no funcionan en ningún espacio político”. Carmona afirmó que no hay duda hay una campaña por la salida del ministro Jackson y que es necesario “investigar en detalle cómo es posible que en un servicio público haya tanta audacia para actuar y robar una cantidad tan grande de computadores, etc. Me llama profundamente la atención qué móvil pudiera haber detrás y eso por más tesis que tenga, lo que importa es que la fiscalía llegue a una conclusión y que la transparente públicamente para que todos saquemos una buena conclusión o una buena enseñanza como comunidad”. En tanto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, indicó que “es derechamente un chantaje que hace la UDI y que probablemente busca tapar los problemas que ellos tienen y que dicen relación, en muchos de ellos, con problemas de probidad en la derecha y a través de esto se busca tirar un volador de luces”. En esa línea también se manifestó el senador (RD) Juan Ignacio Latorre, que precisó que “hay una especie de obsesión patológica contra el ministro Jackson es como si la salida de él fuera a facilitar los acuerdos. Le pregunto a la UDI si va a estar de acuerdo en aprobar una reforma de pensiones o un pacto fiscal, si se va a desmarcar de las enmiendas de la ultraderecha en el Consejo Constitucional para facilitar un acuerdo constitucional democrático y razonable con la salida del ministro Jackson o es porque quieren debilitar al gobierno y después quieren ir por otros ministros u otras ministras a cambio de qué”. Latorre preguntó “qué es lo que está proponiendo la UDI, esa es la pregunta. Está bien, tienen un rol de oposición al Gobierno del Presidente Boric, pueden pedir lo que quieran, pero hasta ahora no han mostrado una disposición concreta por ejemplo de cómo subir las pensiones en lo concreto, más allá de defender el negocio de las AFP”. Latorre afirmó que los ministros son cargos de confianza del Presidente de la República y no le corresponde a la UDI, ni algún senador o parlamentario oficialista andar pidiendo cambios de gabinete por la prensa. Esa es una decisión y facultad que tiene el Presidente de la República”. Por otro lado, la bancada de las y los diputados del Frente Amplio, mediante un comunicado, respondieron también a la UDI, en especial al senador Javier Macaya, por el anuncio de suspender el diálogo político en las reformas de pensiones y el pacto fiscal. En el texto, los parlamentarios declararon que “condicionar el bienestar de los y las chilenas a la permanencia de un Ministro es un chantaje político que no pone al centro las necesidades y urgencias de las personas“. En este punto, señalaron que la facultad de definir la permanencia de un secretario de Estado es del Presidente de la República y “no corresponde a la oposición condicionar el avance de las reformas a la continuidad o no de un ministro“. Además, los parlamentarios del FA calificaron como “irresponsables” los dichos del senador Macaya y lo llaman a “no instrumentalizar las urgencias de las personas anteponiendo los intereses políticos“. Capítulo Fidel Espinoza Respecto de las imputaciones del senador socialista Fidel Espinoza, Latorre indicó que “son muy graves porque rayan en la injuria, en las calumnias, no sólo achacando posibles delitos a un ministro de Estado, sino también a un partido completo”. En ese sentido, expresó que el tema fue conversado con la presidenta del PS a quien le entregaron una carta como bancadas del Frente Amplio, pero prefieren abordarla con los partidos y no por la prensa. Cabe recordar que cuando se conoció el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, el senador Espinoza escribió en su cuenta de Twitter que “son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”. Sobre este punto, Vodanovic afirmó que las afirmaciones de Espinoza que generaron malestar en RD y le “hemos expresado que no es la opinión oficial del partido, como lo hicimos ver en una declaración pública, y que también imputar delitos o acusaciones graves como las que ha hecho es algo complejo que no compartimos como partido. De la misma, le hemos hecho ver que las declaraciones de la diputada (Maite) Orsini al PS han molestado porque hacen imputaciones a todo el partido que no compartimos”. Vodanovic indicó que será el Tribunal Supremo de la colectividad, como órgano autónomo, el que deberá determinar si hay alguna resolución sobre Espinoza. Agregó que más allá de estos temas, como partido del oficialismo están preocupados de cumplir el programa de Gobierno, que se cumpla el plan de viviendas, de la reforma previsional y “de una derecha que no quiere que se reforme el sistema de pensiones y que se niega a que lleguen a tener un monto de dignidad para miles de chilenos que viven en la línea de la pobreza, por un sistema de AFP que ha fracasado profundamente”. Por su parte, el presidente de Comunes, Marco Velarde, afirmó que luego del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, “gente de Chile Vamos y como el senador Fidel Espinoza, hayan dado declaraciones irresponsables con el ánimo de golpear constantemente al Gobierno. Están desestabilizando al Gobierno, no quieren que sigamos con nuestra agenda, que las medidas con las que vamos a llegar para mejorar la vida de la gente no avancen, para golpear a un ministro”. Foto de portada: Agencia Mediabanco

