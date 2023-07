Los 43 de Ayotzinapa: instituciones del Estado mexicano boicotearon Informe

Acreditaron, además, conocimiento por parte de la Secretaría (Ministerio) de Defensa acerca de los movimientos de la banda delictiva autodenominada Guerreros Unidos, no sólo esa noche sino también en los días siguientes. Pero, incluso en posesión de esa vital información, no actuaron contra ellos. Agrega el informe del GIEI que los jóvenes habrían sido divididos en tres grupos, logrando establecer, no obstante, que no fueron llevados a un mismo lugar.