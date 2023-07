51c66c01ea

Cultura Luciano Supervielle: “En la música la diversidad es sinónimo de riqueza” El destacado compositor y productor uruguayo dará un concierto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile el jueves 3 de agosto, en donde busca presentar su proyecto personal en el que integra sus conocimientos de música clásica y electrónica. Diario UChile Miércoles 26 de julio 2023 17:20 hrs.

Uno de los artistas más activos y prolíficos de la escena cultural uruguaya se presentará en la Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo 3 de agosto. Luciano Supervielle es músico, compositor, productor y DJ y vendrá a Chile para ofrecer un concierto de piano y electrónica. En los años 90 Supervielle fue un integrante importante de la escena hip-hop uruguaya integrada por bandas como Plátano Macho y Peyote Asesino. Posteriormente desarrolló trabajos musicales junto a Gustavo Santaolalla, Jorge Drexler, Juan Campodónico, Verónica Loza, Gabriel Casacuberta y el colectivo rioplatense Bajofondo, entre otros. Con el éxito alcanzado, lanzó su primer disco solista llamado “Supervielle” el cual también se convirtió en el segundo del ensamble Bajofondo, donde la identidad tanguera se mezcló con la electrónica y viceversa. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Supervielle sostuvo que el proyecto que presentará en Chile estará marcado por el trabajo que ha desarrollado en los últimos años de su carrera, que es la fusión de la música clásica y electrónica. Es decir, que en el escenario el piano será el centro, pero estará a la par de la computadora y los equipos de mezcla como el scratch y el sound player. “Integro esos lenguajes y tiene que ver con la influencia de la música clásica, pero también del tango y así van apareciendo todas las herramientas que he ido recolectando con los años, ya sea con mi trabajo en Bajofondo o con Drexler. Todo se suma y está ahí metido”, expuso. La fusión de la música clásica y electrónica no es un tipo de música al que la gente esté acostumbrada, pero al compositor -quien estudió piano clásico durante muchos años- le pareció natural explorar el sonido de estos dos géneros unidos y “realmente buscar puntos de encuentro entre ambos”, con la idea de que el resultado no suene como una mezcla forzada sino como un sonido distinto que haga referencia a los dos mundos. Luciano Supervielle es hijo de un exiliado político uruguayo y además de Uruguay ha vivido en distintos países, entre ellos Francia, España, Argentina y México. En ese sentido, el artista relevó la importancia que tiene en su carrera musical la mezcla de culturas. “En la vida cultural, y en particular en la música, la diversidad es sinónimo de riqueza. Por el rol que me toca ocupar en la sociedad como artista yo siempre voy a buscar la exaltación de la diversidad. Para mí eso es algo que me hace mejor artista y mejor persona”, señaló. “Por más de que a través del arte uno siempre tiene una postura política, el objetivo siempre es lograr un resultado artístico que sea lo mejor posible. Y para mí, la diversidad es muy fundamental en mi manera de encarar el arte, en eso me identifico mucho con Jorge (Drexler) y con todos los de Bajofondo”, agregó. Por otro lado, el productor comentó que a lo largo de su trayectoria ya ha logrado tocar en grandes escenarios para miles de personas, por ello, lo que viene a presentar en el país es un proyecto personal, el cual quiere compartir en un espacio intimo y de muy buen sonido, como lo es y tiene la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Escucha la entrevista completa aquí:

