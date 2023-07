85de2a5ccc

50 años del Golpe Entrevista Nacional Jorge Coulon por figura de Víctor Jara: “50 años de impunidad me parece que desvirtúa cualquier intento de justicia” El fundador de Inti-Illimani planteó su visión sobre la importancia que representa la figura del cantautor nacional y destacó la contemporaneidad de su legado en el país y en el exterior. Diario UChile Jueves 27 de julio 2023 11:12 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el músico y fundador y de Inti-Illimani, Jorge Coulon, realizó una revisión de la figura de Víctor Jara, a propósito del cincuentenario del Golpe y el desarrollo de la etapa final del juicio por el crimen del cantautor. Según expresó el artista “una justicia que demora 50 años no solo no hace justicia, sino que permite que surjan los fantasmas que están resurgiendo no solo en Chile, sino en buena parte del mundo”. “La justicia tiene, por una parte, la labor de castigar culpas, pero también tiene un rol social en el sentido de que los crímenes no queden impunes y 50 años de impunidad a mí me parece que desvirtúa, incluso, cualquier intento de hacer justicia, aunque el dicho popular dice la justicia tarda, pero llega”, afirmó. Consultado por la relevancia que cobra el cantautor nacional en el extranjero, Coulon remarcó que “tenemos un compromiso antiguo con Víctor, pero también con nosotros mismos de que nunca hacemos un concierto sin (tocar) por lo menos una o dos canciones de Víctor y esto porque nos parecía, en este lago período de falta de justicia, una manera de mantenerlo vivo”. En ese sentido, explicó que “esto en un comienzo tenía una razón también práctica de que Víctor no fuera olvidado, Víctor mismo nos ha superado largamente porque realmente es una figura no solamente artística respetadísima en el mundo entero, sino también un símbolo de coherencia, de todo lo que sabemos de él, de un sacrificio extremo por su derecho a cantar, a expresarse. Entonces, realmente en Chile no se dimensiona la importancia de la figura de Víctor Jara y lo que en ese sentido contribuye a ser una mejor imagen de Chile en todo el mundo”. “Víctor Jara es admirado como persona, como artista, pero también de pasada es un chileno emblemático, como lo es también Salvador Allende en otra dimensión”, manifestó. Mientras sobre los aportes de la Nueva Canción Chilena a la realidad nacional, el músico sostuvo que si bien existen canciones que se encuentran ancladas en una época específica de la historia, “curiosamente con Violeta Parra, Víctor Jara y con Patricio Manns también eso no sucede o en mucho menor medida, son canciones que han trascendido el tiempo y los sucesos contingentes”. “Por otra parte, hay una cuestión cíclica que nosotros después de 50 años lo hemos aprendido, que también cada tanto vuelven a aparecer con una tremenda actualidad, que es lo que pasó en 2019 con el ‘Derecho de vivir en paz’, que la gente salió espontáneamente cantando en las calles, de alguna manera te tiende un puente generacional que era muy importante, porque resulta que la gente dijo ‘no, la historia de Chile no comenzó ni en el 73 ni en el 88, venimos de lejos y vamos lejos”, aseveró. Revisa la entrevista aquí: Crédito foto de portada: Ministerio de las Culturas

