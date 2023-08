Diputada Cicardini (PS): “Hago un llamado a los parlamentarios socialistas a no caer en el juego de la derecha, a no sumarse al coro de las calumnias”

cec88c0d7c

Con disculpas al Presidente de la República, Gabriel Boric, llegó la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniella Cicardini (PS), hasta el cónclave del oficialismo celebrado en Cerro Castillo. Esto dado las críticas que La Moneda ha recibido desde algunos personeros del Partido Socialista. En el marco del Caso Convenios y las peticiones de renuncia en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, parlamentarios de la tienda como los senadores Juan Luis Castro y Fidel Espinoza e incluso el expresidente del PS, Osvaldo Andrade, se han desmarcado de la línea oficialista al cuestionar abiertamente las decisiones del Ejecutivo. Es en este escenario que la diputada se vio con el deber de ofrecer sus excusas ante el mandatario y aprovechó la reunión de las alianzas de gobierno para hacerlo, así dijo: “Le ofrecí mis disculpas al Presidente porque no podemos -en ningún caso- justificar algunas declaraciones de manera poco serias e irresponsables de algunos de nuestras filas”. En esta línea, la parlamentaria precisó que tampoco se pueden emitir denuncias sin fundamentos y que, en el caso de que existan algunos reparos en el manejo de esta crisis política, “lo prudente es poder actuar de manera conjunta, con una forma leal y constructiva”. De esa forma, la vicepresidenta de la Cámara Baja envió un mensaje a los senadores de su partido. “Hago un llamado a los parlamentarios socialistas a no caer en el juego de la derecha, a no sumarse al coro de las calumnias, a este circo que lo único que genera es profundizar esta crisis. No tengo ningún titubeo en señalar con mucha claridad que ese no es el espíritu de lealtad que ha tenido el Partido Socialista de manera institucional”, dijo Cicardini. En ese sentido, Cicardini destacó la postura de colaboración de los ministros Jackson y de Vivienda, Carlos Montes, y esbozó que tanto parlamentarios oficialistas como de la oposición están sacando provecho político de una crisis donde el Gobierno “ha tomado las acciones y medidas correspondientes”. “Pareciera ser que rinde, que algunos al criticar al ministro Jackson se dieron cuenta que es grito y plata, que entrega una tribuna fácil, segura, rápida, que acapara inmediatamente la atención de los medios, y yo creo que eso es tremendamente inaceptable sobre todo cuando hay que actuar de manera leal no solo en el programa de gobierno, sino también con nuestro Presidente Gabriel Boric”, declaró la legisladora. En esa línea y respecto de la actitud de sus propios compañeros de fila, la diputada socialista señaló que “han existido voces que han tenido declaraciones bastante desafortunadas que esperamos no se vuelvan a repetir”. Esto último además porque “la gente de verdad está aburrida de estas peleas que no contribuyen en nada, algunos han sacado algunas conspiraciones bien absurdas, por lo tanto, yo hago un llamado a que seamos serios y responsables porque este es un tema delicado y no se juega con ese tipo de situaciones, no se saca provecho político“. Al ser parlamentarios de una alianza de gobierno, la diputada socialista afirmó que esas actitudes díscolas tampoco pueden traducirse en justificaciones para no avanzar en las reformas y proyectos importantes para el Ejecutivo, como es el pacto fiscal y la reforma previsional. Sin embargo, la diputada sostuvo que no cree que esta postura en contra se traslade al apoyo de iniciativas del Ejecutivo porque “los parlamentarios han sido consecuentes con las votaciones de proyectos importantes que ha impulsado nuestro gobierno y esperamos que se siga manteniendo ese espíritu”. “No tendría por qué darse un escenario distinto, eso sería lamentable. Espero que no suceda porque evidentemente sería una situación bastante compleja en que se tendría que tomar otro tipo de decisiones partidarias“, esbozó la diputada. Ante esto último, Cicardini señaló que se podrían referir estos casos al Tribunal Supremo del Partido en busca de sanciones, pero espera que “en las votaciones de proyectos importantes que le hace sentido a la gente, estén todos los votos del Partido Socialista, eso sería lo coherente y lo consecuente”. Imagen de Portada: Agencia ATON

