Política Natalia Piergentili no repostulará a la presidencia del PPD y se suma a la lista de Quintana La presidenta del Partido por la Democracia informó que no repostulará a su cargo en las elecciones internas y anunció que se sumará a la lista encabezada por el senador Jaime Quintana como vicepresidenta. Diario UChile Viernes 4 de agosto 2023 8:51 hrs.

La presidenta de la PPD, Natalia Piergentili, anunció que no repostulará a su cargo en las elecciones internas que se desarrollarán este mes dentro de su colectividad y señaló que se sumará a la lista encabezada por el senador Jaime Quintana como vicepresidenta. En conversación con CNN Chile, Piergentili manifestó que “después de mucho pensarlo y de evaluar también mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido y no tener una competencia que siempre deja heridos, a pesar de todo, es que he decidido, tal como me lo ha pedido el senador Quintana, integrar su lista como vicepresidenta”. “Así que igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al Gobierno, pero que plantea también, cuando corresponda y en los espacios que corresponda, sus disensos y puntos de vista”, agregó. En esta línea, sostuvo que “el senador Quintana tiene mayor capacidad de articulación con los otros senadores, sobre todo con los senadores socialistas. Respecto de la relación con el Gobierno, de generar puentes, de generar planteamientos, yo diría que no hay disensos respecto de mi visión con la que él podría tener. Creo que en la forma y quizás en la relación cotidiana con el parlamento van a haber diferencias”. Al ser consultada respecto a por qué apeló a la “sanidad mental”, Piergentili, recalcó que “es un decir” y expresó que “ser presidente de partido es una tarea bien dura y bien ingrata porque siempre hay que andar apagando incendios, tenemos conflictos, tenemos disputas, tenemos temas en la agenda importante, entonces, claramente han sido dos años de harto esfuerzo y como saben, tengo una hija chiquita, por lo tanto, uno también quiere más tiempo para las cosas más importantes de la vida”. Fuente y foto: ATON Chile.

