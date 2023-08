daa653e76f

Nacional Consuelo Veloso (RD): “Merecemos un trato justo, que es lo opuesto al trato que se nos ha dado hasta ahora” La parlamentaria apuntó además a otras colectividades de la Alianza de Gobierno que "como organizaciones han tenido desempeños bastante cuestionables, respecto incluso de su fidelidad con el propio Ejecutivo". Osciel Moya Plaza Jueves 17 de agosto 2023 20:33 hrs.

Como “un golpe duro” para Revolución Democrática (RD), reconoció la diputada de la colectividad, Consuelo Veloso, la pérdida de importantes espacios de poder en el Gobierno tras el cambio de gabinete ejecutado por el Presidente Gabriel Boric y que terminó por remover al exministro Marco Antonio Ávila. El movimiento del Ejecutivo remeció, además, a la colectividad que gatilló la renuncia de la directiva nacional, encabezada por su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre. Aunque mantienen a una militante, Marcela Sandoval, como ministra de Bienes Nacionales, para la diputada Veloso el descenso de la presencia de RD en el Ejecutivo, no es algo nuevo, sino que comenzó a los pocos meses de iniciado el Gobierno. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del distrito 18, Región del Maule, afirmó que se trata de “una situación además de dolorosa me parece injusta. A propósito del accionar antiético de un par de militantes se ha puesto en cuestión la honra de un partido político que como organización no tiene absolutamente nada que ver con el caso convenios, puesto que fueron militantes de, pero no la orgánica en su conjunto quienes cometieron estas acciones”. La parlamentaria indicó que “nuestro retroceso, la presencia en el Gobierno que quedó más que de manifiesto, es un golpe duro. No obstante, en ese sentido quiero sacar el retroceso o descenso de la presencia de RD de la coyuntura del caso convenios y del día de ayer en particular, porque el descenso de la presencia de RD viene manifestándose de hace un par de meses de iniciado el Gobierno, viene desde el año pasado y creo que no tiene que ver con el caso convenios y con el senador Latorre”. Veloso reconoció que si bien “la salida de Giorgio Jackson tiene que ver con las presiones de la derecha”, la presencia de RD en el Gobierno, “es un fenómeno que se viene presentando de muchísimo tiempo antes y ante eso, es válido hacerse la pregunta si es justo el trato que ha recibido RD en relación, por ejemplo, a otros partidos de Gobierno que como organizaciones han tenido desempeños bastante cuestionables, respecto incluso de su fidelidad con el propio Ejecutivo, puesto que sus máximos liderazgos han salido a pegarle y no recibieron ninguna clase de aleccionamiento de parte del Gobierno”. Todo esto a propósito del rol crítico que han tenido el PS y PPD. La diputada afirmó que dado el escenario político, es “necesario sentarse” y discutir temas como por ejemplo el Partido Único. “Es una discusión que ya estaba presente con anterioridad en esta coyuntura y que sin duda nos convoca nuevamente, quizás con mayor dedicación, sobre todo a propósito de la nueva directiva nacional, del nuevo Consejo Político que nos demanda que nos sentemos en la mesa y lo discutamos con mayor dedicación”, destacó. Veloso agregó que un aspecto importante a discutir es “cómo vamos a plantearnos de ahora en adelante con el Gobierno, puesto que la obsecuencia no debiera ser la actitud que siga tomando RD frente al constante desmedro que está sufriendo el partido”. La diputada insistió en que esto se viene registrando del año pasado y que “más allá del desempeño político de Latorre, quien correctamente asume la responsabilidad política en este momento, hay otros factores que se han despreciado, que no se ha puesto sobre la mesa, y es qué influencia tienen ciertos cuadros nuestros en el Gobierno que tienen un peso propio, que se mueven por fuera de la orgánica y que, por ejemplo, nos hacen enterarnos por la prensa de los nombres que ellos estaban intentando poner en último momento en el Ejecutivo, a pesar de que no habían sido parte, esos nombres, de la discusión de las bancadas parlamentarias con el Consejo Político y con la Directiva Nacional”. Veloso agregó que “harto de nuestro descenso tiene que ver con personas que se mueven solas en el tablero y esto siempre en perjuicio de la orgánica partidaria, eso no es responsabilidad de Latorre, no es del caso convenio. Si la gente mira hacia atrás, va a ver que a un par de meses de iniciado el Gobierno, RD ya empieza a bajar su presencia, partiendo por la salida del Comité Político de uno de nuestros ministros y que no fue objeto de discusión dentro del partido, sino que no enteramos por la prensa”. En su opinión, en el trato hacia el Ejecutivo “hay que reafirmar una posición de fuerza que se funda en razones que no son circunstanciales, sino que son razones y condiciones que han hecho que RD sea uno de los partidos más grandes del Frente Amplio, el más antiguo, el partido que levantó la figura del Presidente Boric, incluso antes que su propio partido y me parece eso merece una consideración justa, ninguna regalía. Nuestros cuadros militantes, los que no han entrado al Gobierno y probablemente no van a entrar, fueron artífices de una parte importante del programa del Presidente Boric”. La diputada Veloso precisó que RD independiente de que se constituyan en partido único, “tenemos la responsabilidad de pararnos con fuerza y dignidad y decir que nosotros merecemos un trato justo, no deferente, justo y que es lo opuesto al trato que se nos ha dado hasta ahora. Me parece que no hay otro camino para RD. Si el partido, con su futura directiva, con el Consejo Político, no es capaz de hacer valer el mérito que tienen sus 11 años de historia y trayectoria frente al Gobierno, haciendo que se respete su orgánica por encima de sus liderazgos del partido en el gobierno y que se mueven solos, mejor cerremos por fuera y designémonos a ser el vagón de cola”. Finalmente, la diputada afirmó que una vez que la saliente directiva se reúna con el Tribunal Supremo del partido, se podrá convocar a elecciones anticipadas que podrían ser durante el mes de octubre.

