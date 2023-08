Carmen Frei y fallo de la Suprema: “Mantenemos la plena convicción que mi padre fue asesinado”

69a8be5759

A través de un comunicado y en representación de ella y de sus hijos María Paz, Eugenio y Francisco Ortega Frei, la hija del exPresidente Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei, se refirió al fallo de la Corte Suprema que absolvió a los condenados en primera instancia por la muerte de su padre. En el comunicado, la hija del exmandatario señala que “es un momento de tristeza, pero estamos conscientes que dimos una enorme lucha con medios difíciles y bajo circunstancias complejas, para conocer las circunstancias de la muerte del exPresidente Eduardo Frei Montalva. Mantenemos la plena convicción que fue asesinado”. En esa línea, el comunicado agrega que “entendemos que en un Estado de Derecho es el Poder Judicial quien tiene la facultad para conocer y juzgar las materias que se ponen en su conocimiento, en base a las pruebas disponibles en juicio“. Sin embargo, el documento recalca que “cuando los hechos ocurren en dictadura y la verdad se ve limitada por esfuerzos sistemáticos y continuos de ocultamiento, no podemos conformarnos con las conclusiones de un fallo mediocre en el análisis de la verdad histórica que vivimos como país en Dictadura”. La hija del ex Presidente Frei Montalva agrega que “nos parece inverosímil la conclusión de que la intervención al cuerpo de mi padre es comprensible y un hecho de público conocimiento, siendo que solo se pudo conocer este procedimiento cerca de 20 años después de haber ocurrido, en el contexto de una información anónima salida desde la Universidad Católica”. “Pese a todo lo que logramos investigar, no sabremos quiénes intervinieron en la muerte de Eduardo Frei Montalva, al igual que muchos chilenos y chilenas nunca sabrán cómo fueron asesinados o desaparecidos sus familiares”, agrega Carmen Frei. Finalmente, la declaración señala que “estamos tranquilos, hicimos todo lo que humanamente estaba a nuestro alcance para saber la verdad. Aunque no tenemos más instancias judiciales en Chile, esperamos que un día alguna persona entregue los datos que nos permitan saber la verdad. La historia juzgará nuestra conducta y la de todos los que intervinieron en estos hechos“. Eduardo Frei Ruiz-Tagle lamentó fallo de la Corte Suprema por muerte de su padre El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lamentó “profundamente” el fallo de la Corte Suprema que absolvió a todos los condenados de primera instancia por el magnicidio contra su padre, Eduardo Frei Montalva. Al respecto, mediante un comunicado, Frei Ruiz-Tagle manifestó que toma este fallo “como respuesta a un recurso de última instancia que establece una verdad judicial, no material. “Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la más profunda convicción de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural”, subrayó. En esta línea, sostuvo que “lamentablemente, el paso del tiempo, en este caso casi 40 años, y el ocultamiento de información que hemos debido enfrentar durante todo este proceso por parte de las distintas instituciones involucradas, pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte”. “Este fallo adolece de graves errores. Entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. Éste nunca contó con la autorización ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insinúa el fallo. Tampoco fue de conocimiento público, sino que salió a la luz a raíz de la investigación que iniciamos como familia”, expresó el exmandatario. Foto: ATON Chile.

