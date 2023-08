Militares toman el poder en Gabón

El autodenominado “Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones” aseguró que las elecciones del pasado sábado no fueron transparentes, creíbles ni inclusivas y acusaron a la administración de Bongo, que ha dirigido el país por 14 años, de gobernar “impredecible e irresponsablemente”, deteriorando de esta manera la “cohesión social, lo que corre el riesgo de llevar al país al caos”. Bongo Ondimba, de 64 años, se encuentra en la presidencia desde 2009 luego de la muerte de su progenitor, Omar Bongo, quien gobernó la nación africana durante 41 años de manera ininterrumpida. Hasta este golpe de Estado, el rico país petrolero de África central estaba regido desde hace más de 55 años por la familia Bongo.

En medio de la incertidumbre provocada por la toma del poder por los militares, un video logró ser subido a redes sociales, en el que aparece Bongo, de 64 años sentado y mirando a la cámara con visible gesto de preocupación. En el mensaje, el mandatario añade que su esposa se encontraba “en otro lugar”, contradiciendo la versión de los militares en el sentido que él permanecía junto a su familia en el palacio presidencial. No obstante, Bongo instó a levantar la voz para denunciar a nivel internacional el golpe de Estado llevado a cabo por los militares, que disolvieron las instituciones gubernamentales, invalidando, de paso, las recientes elecciones generales. “Envío un mensaje a todos nuestros amigos en el mundo para decirles que hagan algo de ruido”, afirma el mandatario en el video, desde la que aseguró sería la residencia presidencial. “Mi hijo está en algún lugar, mi esposa está en otro lugar y yo estoy en la residencia y no pasa nada, no sé qué está pasando”, reiteró de manera confusa.