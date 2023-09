dbc5454585

Deportes La confianza de Jarry de cara a Copa Davis: “Vamos a dar la sorpresa” La primera raqueta chilena comenzó a palpitar las series que afrontará con el equipo nacional por la fase grupal de la Ensaladera de Plata. Además, repasó su participación en el US Open, donde alcanzó por primera vez en su carrera la tercera ronda. Diario UChile Lunes 4 de septiembre 2023 11:55 hrs.

Después de quedar eliminado en la tercera ronda del US Open con una contundente derrota ante el australiano Alex de Miñaur, Nicolás Jarry (25° del ranking ATP) ya se enfoca en la Copa Davis, donde junto al equipo chileno disputará desde el 12 al 17 de septiembre la fase grupal con duelos ante el local Italia, al campeón defensor Canadá y a Suecia. Y de cara a esas complicadas series, el “Príncipe” manifestó su total confianza de realizar una buena presentación en Bolonia y clasificar a los cuartos de final de la Ensaladera de Plata. “Por ahora hay bastantes bajas en un par de equipos, Berrettini en Italia, Shapovalov en Canadá y Mikael Ymer en Suecia. Somos el único país con equipo completo, así que vamos a dar la sorpresa“, expresó la primera raqueta del país a radio ADN. Sobre el resto de sus compañeros en el equipo, sostuvo: “Han tenido un muy buen año, todos estamos dentro del top 100 en el Ranking Race, contento por eso y ojalá que todos puedan seguir jugando”. En cuanto a su eliminación en tercera ronda del US Open, “Nico” aseguró que De Miñaur “jugó muy bien y viene jugando bien, yo no estuve a la altura, estaba con expectativas y se me pasaron de la mano, no pude controlar el partido ni hacer un juego para incomodarlo. Estoy muy contento de mi participación y de haber podido sacar dos buenos partidos del cuadro. Esperaba poder hacer un buen campeonato, nada más. Terminó más feo de lo esperado, pero aprendí muchas cosas, aún queda harta temporada, voy con ilusión y con un buen tiempo para recuperarme”. “Hay que dar vuelta la página rápido, desconectarme 100% con la familia y durante la semana volaré a Bolonia, una vez ahí, estaré full enfocado para la Copa Davis”, completó. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

