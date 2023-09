91646e2240

50 años del Golpe Deportes Derechos Humanos Nacional “Caszely no sobrevivía en la dictadura si no hubiera sido ídolo de un país” El medio francés Liberatión se refirió la historia del icónico futbolista chileno que fue además opositor a la dictadura civil y militar. También contó el episodio del secuestro y tortura que sufrió su madre. Diario UChile Lunes 11 de septiembre 2023 17:25 hrs.

Este lunes se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y en Francia aprovecharon la ocasión para destacar la figura del ex futbolista nacional Carlos Caszely, debido a que fue un férreo opositor a la dictadura de Augusto Pinochet. En ese sentido, el medio Libération recordó al otrora artillero de la Selección chilena y de Colo Colo por desafiar varias veces a Pinochet. “El delantero chileno, ídolo de todo un pueblo y fiel a sus ideales de izquierda, no dudó en desafiar al dictador en varias ocasiones”, resaltó la publicación, que agregó que “a su regreso del partido contra la Unión Soviética, se saltó la recepción de Pinochet, el nuevo inquilino del palacio presidencial, y fue directamente a unirse a su nuevo club español, el Levante”. “Después de unos meses regresó a Chile para prepararse para el Mundial 74 y descubrir más sobre el régimen autoritario. Su madre lo esperaba en el aeropuerto…”, añadió. Además, agregó el relato de Caszely y la tortura que vivió su madre: “La veo triste, distante. Le pregunto qué pasa y no responde. Mi padre está enojado, mi hermana está llorando. En casa, ella me invita al dormitorio. Yo estaba temblando. Se sienta en la cama y me explica que fue arrestada. ¿Tuviste un accidente automovilístico? No, me secuestraron y me torturaron. No podía creerle y le dije: mamá, no puedes jugar con eso. Se abre la blusa y me muestra sus pechos quemados. Nos abrazamos y lloramos como niños”. También, recordó: “Unos días después, antes de volar a Alemania, Pinochet invitó a la Roja a una ceremonia y esta vez Carlos Caszely no escapó. Cuando llega el momento de apretar las manos, cierra los ojos y se niega. Un celoso periodista del diario La Tercera filtró la información sobre este ‘comunista que se niega a saludar al Jefe de Estado’. Sería despedido durante el día. El tirano no pudo soportar la afrenta. El delantero chileno no habría sobrevivido si no hubiera sido el ídolo de todo un país”.

