91646e2240

f6b5c93146

50 años del Golpe Nacional Política Proceso Constituyente 50 años: Consejeros oficialistas rindieron homenaje a las víctimas e hicieron un llamado a construir una Constitución para todos “Hay quienes no aprenden de la historia, que no se comprometen con la democracia y no creen que los DDHH tienen que ser parte estructural del sistema constitucional del país", expresó el consejero Yerko Ljubetic. Osciel Moya Plaza Lunes 11 de septiembre 2023 14:56 hrs.

Compartir en

Con un minuto de silencio, las y los consejeros Constitucionales del Bloque de Unidad para Chile realizaron un homenaje a las víctimas de la dictadura civil militar al cumplirse 50 años del golpe de Estado, donde reafirmaron el compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la necesidad de elaborar una Constitución que represente a todos y todas. El consejero Yerko Ljubetic (CS), afirmó que el golpe de Estado “abrió curso a lo que es probablemente la etapa más infame de nuestra historia”. “Queremos afirmar en primer lugar que no es posible separar el golpe Estado de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurrió en Chile durante 17 años. Que no es posible disociar la ruptura del régimen democrático con las atrocidades que sufrió el pueblo de Chile”, comentó. Ljubetic sumó que “queremos afirmar también que 50 años es imprescindible aprender de nuestra historia, que los que no aprenden de su historia están condenados a repetirla y lo que queremos aprender y queremos confirmar, es que la democracia no es un hecho dado, la democracia hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que defenderla”. Agregó que “eso implica que todas y todos asumamos compromisos con los valores esenciales con el sistema democrático, particularmente con los derechos humanos, con la vigencia de la promoción y la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, Ljubetic dijo que “es imprescindible que todos y todas nos comprometamos con un sistema político en el que todos tengamos cabida, en el que todos tengamos representación, en que nadie corra con ventaja y que podamos poner en juego frente al pueblo, los distintos proyectos políticos para que soberanamente escoja”. “Hoy día nos corresponde estar por un mandato popular en un Consejo Constitucional, dónde está la oportunidad de mostrar que hemos aprendido la lección de la historia, que podemos construir entre todos y todas una Constitución que nos hable de un país en el que todos cabemos. Que entienda que la Patria es el lugar que nos acoge, que nos protege, que nos ampara a todos y a todas sin exclusión”, expresó el consejero. Además, Ljubetic expresó su preocupación por lo que ha ocurrido en las últimas semanas al interior del Consejo, precisando que “son señales evidentes que hay quienes no aprenden de la historia, que no se comprometen con la democracia y no creen que los DDHH tienen que ser parte estructural del sistema constitucional del país. Estamos preocupados porque en vez de estar pensando en una constitución para todas y todos hay, hoy día, quienes tienen una mayoría circunstancial que quieren volcar en un texto permanente sus propias creencias, sus propias opiniones, sus propias ideologías”. En tanto, la consejera Karen Araya (PC), afirmó que por todos los caídos y perseguidos “nos merecemos una constitución, porque dieron la lucha por un país más justo, más equitativo, con un mejor vivir, por ellos que no descansaron hasta tener un país distinto”. Araya indicó que el país se merece una constitución que garantice los derechos sociales porque “hemos luchado y ellos lucharon. Es necesario que quienes no tiene la misma mirada de lo que ocurrió, que no han aprendido de la historia, que además son negacionistas de la tortura, de los asesinatos y crímenes ocurridos en la dictadura, hoy deben comprender que Chile no requiere y no necesita que ellos impongan su mirada, pongan su ideología, que sólo esta constitución sea escrita para unos pocos”. El consejero Alihuen Antileo (ind RD) también fue parte de homenaje a las víctimas del golpe de Estado y a “los 171 detenidos desaparecidos y ejecutados mapuche, dirigentes la mayor parte campesinos y obreros de nuestro pueblo y los pueblos indígenas (…). Ellos pagaron con su vida haber participado de un proyecto social, cultural y político que vino a darle dignidad a los trabajadores, a las grandes mayorías y en particular a los pueblos indígenas”. Antileo recordó que “durante el gobierno de Salvador Allende se hicieron pocos discursos respecto del tema indígena. Sin embargo, mes a mes se devolvieron 5 mil hectáreas de tierras todos los meses al pueblo mapuche. Sin mucho discurso, sin mucha algarabía, pero demostrando una clara voluntad de inclusión de aquellos que habíamos sido postergados durante décadas”. El acto de homenaje a las víctimas del golpe de Estado realizado Bloque Unidad para Chile, integrado por las bancadas del PS, PC, CS, RD, independientes y el representante de Pueblos Originarios, Alihuen Antileo, terminó con el lanzamiento de un emotivo video conmemorativo que recuerda a todas las personas que “fueron perseguidas, amedrentadas, detenidas y exiliadas, a las que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas” durante los 17 años de dictadura civil militar.

Con un minuto de silencio, las y los consejeros Constitucionales del Bloque de Unidad para Chile realizaron un homenaje a las víctimas de la dictadura civil militar al cumplirse 50 años del golpe de Estado, donde reafirmaron el compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la necesidad de elaborar una Constitución que represente a todos y todas. El consejero Yerko Ljubetic (CS), afirmó que el golpe de Estado “abrió curso a lo que es probablemente la etapa más infame de nuestra historia”. “Queremos afirmar en primer lugar que no es posible separar el golpe Estado de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurrió en Chile durante 17 años. Que no es posible disociar la ruptura del régimen democrático con las atrocidades que sufrió el pueblo de Chile”, comentó. Ljubetic sumó que “queremos afirmar también que 50 años es imprescindible aprender de nuestra historia, que los que no aprenden de su historia están condenados a repetirla y lo que queremos aprender y queremos confirmar, es que la democracia no es un hecho dado, la democracia hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que defenderla”. Agregó que “eso implica que todas y todos asumamos compromisos con los valores esenciales con el sistema democrático, particularmente con los derechos humanos, con la vigencia de la promoción y la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, Ljubetic dijo que “es imprescindible que todos y todas nos comprometamos con un sistema político en el que todos tengamos cabida, en el que todos tengamos representación, en que nadie corra con ventaja y que podamos poner en juego frente al pueblo, los distintos proyectos políticos para que soberanamente escoja”. “Hoy día nos corresponde estar por un mandato popular en un Consejo Constitucional, dónde está la oportunidad de mostrar que hemos aprendido la lección de la historia, que podemos construir entre todos y todas una Constitución que nos hable de un país en el que todos cabemos. Que entienda que la Patria es el lugar que nos acoge, que nos protege, que nos ampara a todos y a todas sin exclusión”, expresó el consejero. Además, Ljubetic expresó su preocupación por lo que ha ocurrido en las últimas semanas al interior del Consejo, precisando que “son señales evidentes que hay quienes no aprenden de la historia, que no se comprometen con la democracia y no creen que los DDHH tienen que ser parte estructural del sistema constitucional del país. Estamos preocupados porque en vez de estar pensando en una constitución para todas y todos hay, hoy día, quienes tienen una mayoría circunstancial que quieren volcar en un texto permanente sus propias creencias, sus propias opiniones, sus propias ideologías”. En tanto, la consejera Karen Araya (PC), afirmó que por todos los caídos y perseguidos “nos merecemos una constitución, porque dieron la lucha por un país más justo, más equitativo, con un mejor vivir, por ellos que no descansaron hasta tener un país distinto”. Araya indicó que el país se merece una constitución que garantice los derechos sociales porque “hemos luchado y ellos lucharon. Es necesario que quienes no tiene la misma mirada de lo que ocurrió, que no han aprendido de la historia, que además son negacionistas de la tortura, de los asesinatos y crímenes ocurridos en la dictadura, hoy deben comprender que Chile no requiere y no necesita que ellos impongan su mirada, pongan su ideología, que sólo esta constitución sea escrita para unos pocos”. El consejero Alihuen Antileo (ind RD) también fue parte de homenaje a las víctimas del golpe de Estado y a “los 171 detenidos desaparecidos y ejecutados mapuche, dirigentes la mayor parte campesinos y obreros de nuestro pueblo y los pueblos indígenas (…). Ellos pagaron con su vida haber participado de un proyecto social, cultural y político que vino a darle dignidad a los trabajadores, a las grandes mayorías y en particular a los pueblos indígenas”. Antileo recordó que “durante el gobierno de Salvador Allende se hicieron pocos discursos respecto del tema indígena. Sin embargo, mes a mes se devolvieron 5 mil hectáreas de tierras todos los meses al pueblo mapuche. Sin mucho discurso, sin mucha algarabía, pero demostrando una clara voluntad de inclusión de aquellos que habíamos sido postergados durante décadas”. El acto de homenaje a las víctimas del golpe de Estado realizado Bloque Unidad para Chile, integrado por las bancadas del PS, PC, CS, RD, independientes y el representante de Pueblos Originarios, Alihuen Antileo, terminó con el lanzamiento de un emotivo video conmemorativo que recuerda a todas las personas que “fueron perseguidas, amedrentadas, detenidas y exiliadas, a las que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas” durante los 17 años de dictadura civil militar.