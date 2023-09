91646e2240

Deportes Nicolás Massú antes de la Davis: “He visto las ganas que tiene el equipo” Previo a la serie de este martes ante Suecia, por la fase de grupos de la Ensaladera de Plata, el capitán del equipo chileno manifestó su satisfacción por los entrenamientos del elenco nacional. Diario UChile Lunes 11 de septiembre 2023 12:01 hrs.

Con la llegada de Nicolás Jarry a Italia, el equipo chileno de Copa Davis ya se completó de cara a las series que disputará esta semana por el Grupo A en Bologna en busca de los cuartos de final. Previo al debut de este martes ante Suecia, el capitán del elenco nacional, Nicolás Massú, manifestó su satisfacción con lo que ha visto en los jugadores en los entrenamientos. “Estoy contento por los días que llevamos acá, fuimos los primeros en llegar y no solamente por eso, si no por las horas de entrenamiento y la intensidad. Hemos ocupado todas las horas y eso significa mucho para mí, porque veo las ganas que tienen, y siempre el trabajo, para mí, da confianza, porque uno se siente con la tranquilidad de que hizo lo humanamente posible para que te vaya bien. Después el resultado, ganes o pierdas, no se puede manejar, pero te quedas con la imagen de que diste todo”, expresó el doble campeón olímpico conferencia de prensa. “Independiente de los países que tengan bajas, no son cosas que están en nuestra mano, y como capitán me ha tocado jugar con bajas en el equipo de Chile. Eso no es nuevo, y los partidos hay que jugarlos, y serán con tenistas que igual están en el circuito. Italia y Canadá tiene grandes jugadores pese a las bajas, Suecia ya estuvo acá y por algo está acá”, añadió. Sobre los jugadores que utilizará, el viñamarino sostuvo: “Nosotros sabemos que son partidos a tres días. Nosotros tenemos hasta mañana una hora antes para anunciar y haré la nominación cuando corresponda, y eso lo dejo en la privacidad del equipo, porque también hay mucho de estrategia. Nosotros tenemos una gran comunicación y yo estoy enfocado en Suecia”. En cuanto a las diferencias con lo realizado en 2019, Massú comentó: “Nos merecemos estar acá. Hemos hecho un camino largo, y podemos jugar muchos años más. Y no será la primera ni la única oportunidad de hacer algo importante. Hoy tenemos más experiencia que en 2019, mejor ranking, por lo que se abre una esperanza más”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

