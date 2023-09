ab263135c4

Nacional Tohá confirma diálogo con distintos sectores por veto a ley de usurpaciones "Hay algo de acuerdo que permita que esta ley quede bien y que la gente que es víctima de usurpación tenga una herramienta más efectiva para defenderse y ser protegida por la ley", aseguró la ministra del Interior. Diario Uchile Domingo 24 de septiembre 2023 17:10 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que se ha estado trabajando para llegar a una “fórmula lo más acordada posible” en relación al veto presidencial a la llamada ley de usurpaciones que debe ingresar al Congreso a más tardar el viernes. En ese sentido lamentó que el contenido del veto haya sido comentado por alguno de los actores involucrados, sin respetar la debida reserva. “Las conversaciones se hacen en un plano de discreción para que cada bancada y sector se enteren del contenido en una reunión, y no por filtraciones de prensa, porque eso genera tensiones, malos entendidos. En esta semana que está terminando hemos hecho un esfuerzo por bajar la ansiedad que generó esta filtración y conversar con todos los actores y buscar una fórmula lo más acordada posible”, afirmó. “No podemos asegurar que haya cien por ciento de acuerdo, porque ya no hubo nada de acuerdo. Entonces, sí hay algo de acuerdo que permita que esta ley quede bien y que la gente que es víctima de usurpación tenga una herramienta más efectiva para defenderse y ser protegida por la ley y creo que eso en todas las propuestas está garantizado”, agregó. En cuanto al tenor del veto sustitutivo que ingresará el Ejecutivo, se busca que “las penas sean escalonadas, que no sea la misma pena para todas las situaciones, porque no puede ser que dé lo mismo saltar una reja, que amenazar con una pistola en la cabeza al propietario”, explicó en Mesa Central de Canal 13. Otro punto que interesa a La Moneda es eliminar la “autotutela” en los términos en que quedó establecido por el Congreso. “Lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa, para que no se transforme en ley de la selva, que es de alguna manera lo que este proyecto habilitó”, sostuvo. “En lo demás, lo sustantivo, queda igual. El veto sustitutivo ha generado un debate porque da la idea de que se va a reemplazar todo el texto. No se va a reemplazar todo el texto, se van a reemplazar partes específicas donde hay problemas y la técnica del veto la estamos conversando con los parlamentarios”, precisó. En la oportunidad, Tohá aprovechó de comentar los resultados de las acciones impulsadas por el Gobierno en esta materia, lo que ha permitido bajar las usurpaciones “de manera significativa”. “En el último año del gobierno del Presidente Piñera hubo 227 usurpaciones hasta el 20 de agosto. El año pasado hasta agosto llevábamos 103 y este año llevamos 36. Esto no significa que esto no hay que atenderlo, por eso estamos impulsando el proyecto, pero lo que no se puede negar es que se ha hecho un esfuerzo que ha bajado dramáticamente la incidencia de este delito”, sostuvo. La titular de Interior también tuvo palabras para el expresidente Sebastián Piñera y sus recientes declaraciones en Argentina sobre “golpe de Estado no tradicional” ocurrido en octubre de 2019. “Los golpes de Estado consisten en ir y asaltar el Estado y tomárselo, aquí el Estado no fue asaltado y nadie se lo tomó, lo que hubo fue una revuelta en las calles con mucha violencia, pero no es un golpe de Estado. Un golpe es usurpar un Gobierno y en Chile no se usurpó el Gobierno”, subrayó. Además, afirmó que se está investigando a otros funcionarios policiales y a otras posibles orgánicas relacionadas con obo de madera, valorando la reciente acción coordinada que permitió detener a once personas, dos de ellos excarabineros, por su participación en una banda dedicada al robo de madera y a la Resistencia Mapuche Lafkenche.

