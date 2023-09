84b8086b1e

Educación Nacional Política Sistema Único de Evaluación Docente: Senadora Provoste asegura que hay vacíos en el proyecto del Ejecutivo La representante de la Región de Atacama acusó que el Gobierno no llegó bien preparado a la discusión en particular. Además, criticó el que una de sus indicaciones, relacionada con la transparencia del proceso, haya sido declarada inadmisible. Diario UChile Martes 26 de septiembre 2023 15:59 hrs.

Por estos días, la comisión de Educación del Senado se encuentra debatiendo en particular el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que busca “consolidar el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación”. Luego de la primera sesión junto al Gobierno, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, informó a través de sus redes sociales los pormenores del debate, apuntando a una supuesta falta de preparación del Ejecutivo. “Me conecto para contarles un tema que nos parece de mucha relevancia en el sistema educativo, especialmente para los profesores y profesoras, porque es un compromiso que se había firmado el año 2019 después de la larga movilización social, de terminar con la doble evaluación docente”, comenzó explicando Provoste en una transmisión en vivo. “Comenzamos la votación y de verdad teníamos la esperanza de que el Gobierno llegara bien preparado a esta discusión, pero se enredaron hasta en sus propias indicaciones”, acusó. La parlamentaria de la Región de Atacama además dio a conocer que el Ministerio de Educación declarará como inadmisible una de sus indicaciones al proyecto, que buscaba “incluir transparencia en el proceso de evaluación docente, porque hoy día los profesores y profesoras que la rinden ni siquiera conocen después en que se equivocaron y así difícilmente se puede apoyar la reflexión pedagógica”. “Nosotros hemos presentado esta indicación, el Gobierno dijo que la iba declarar inadmisible, lo cual me parece bien increíble. Yo la defendí y la voy a defender cuando se vuelva a discutir, porque las normas de transparencia son normas que están aprobadas en nuestro orden jurídico, al cual tiene que ceñirse toda la administración pública y por lo tanto, no pueden estar ajeno los procesos de evaluación docente”, argumentó. La transparencia, profundizó la senadora DC, “nunca puede ser puesta en duda respecto de una situación de gastos, menos cuando esto significa en que los profesores y profesoras puedan acceder también a mejoras económicas”. Otro de los temas que planteó Provoste al Ejecutivo es que los instrumentos de evaluación a los que tienen que someterse los y las docentes no siempre responden a sus funciones propias. Frente a lo anterior, explicó la parlamentaria, “el Gobierno reconoció que no estaba bien resuelto. Nos ha pasado con educadoras diferenciales que no están en aulas, le pasa también a los educadores tradicionales que pueden estar en la carrera profesional docente, les pasa a los profesores de la educación técnica profesional y hoy día, si ellos no avanzan en la carrera docente se les decreta la muerte profesional, porque son desvinculados del sistema”. “Antes eso nosotros decimos: no puede tomarse una decisión de esta envergadura si es que el Ejecutivo no garantiza que podamos tener instrumentos que sean pertinentes para los profesores y profesoras. Accedieron a eso, pero como no lo tenían en las indicaciones, tienen que volver a presentarla”, dijo la senadora. Finalmente, la parlamentaria aseguró que “lo que nosotros esperamos es que el Ejecutivo apure el tranco, que presente estas nuevas indicaciones que ha comprometido con celeridad, porque además los plazos de la evaluación están encima, corren en contra de los profesores y profesoras y de eso dependen, en buena parte, sus remuneraciones”, concluyó.

