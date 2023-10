ae1b8f948f

c78c70af78

Educación Nacional Pese a intervención del Mineduc: Profesores de Tiltil mantendrán suspendidas sus actividades Tras una reunión con el alcalde de la comuna, el ministro Cataldo comprometió la entrega de recursos desde el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Sin embargo, los docentes decidieron seguir paralizados, hasta que se paguen íntegramente sus sueldos Diario UChile Martes 3 de octubre 2023 10:32 hrs.

Compartir en

Luego de una reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo y el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), las autoridades anunciaron que los nueve colegios cerrados la semana pasada, se mantendrán abiertos, para, entre otras cosas, garantizar la entrega de alimentos a los estudiantes. El pasado sábado el alcalde Luis Valenzuela anunció el cierre de los establecimientos, argumentando que la deuda de 18 mil millones arrastrada de la administración anterior, hacía imposible el pago de sueldos a los docentes. Tras ello, el ministro Nicolás Cataldo se reunió con el edil y comprometió la entrega de recursos desde el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, para hacer frente a la deuda con los docentes y los colegios sigan funcionando al menos hasta diciembre. Pese a ello, los profesores de la comuna, decidieron, en una asamblea, mantener suspendidas sus actividades, hasta que se paguen por completo los sueldos adeudados. Así lo señaló la presidenta del Sindicato de Profesoras y Profesores de Tiltil, Alejandra Arévalo. “En la reunión se decidió mantenernos movilizados hasta que se nos pague el sueldo íntegro. Todo esto es porque muchos de los docentes que trabajan en Tiltil, viven en Santiago o regiones y no cuentan con los medios para poder movilizarse a los colegios. Si ellos no pueden viajar, es netamente porque no está su sueldo pagado”, expresó la dirigenta. Durante los últimos días, los profesores han dado cuenta de la grave crisis del municipio de Tiltil. De acuerdo a los docentes, en los últimos cinco meses no han recibido la totalidad de sus sueldos líquidos y desde el 2017 no tienen imposiciones.

Luego de una reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo y el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), las autoridades anunciaron que los nueve colegios cerrados la semana pasada, se mantendrán abiertos, para, entre otras cosas, garantizar la entrega de alimentos a los estudiantes. El pasado sábado el alcalde Luis Valenzuela anunció el cierre de los establecimientos, argumentando que la deuda de 18 mil millones arrastrada de la administración anterior, hacía imposible el pago de sueldos a los docentes. Tras ello, el ministro Nicolás Cataldo se reunió con el edil y comprometió la entrega de recursos desde el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, para hacer frente a la deuda con los docentes y los colegios sigan funcionando al menos hasta diciembre. Pese a ello, los profesores de la comuna, decidieron, en una asamblea, mantener suspendidas sus actividades, hasta que se paguen por completo los sueldos adeudados. Así lo señaló la presidenta del Sindicato de Profesoras y Profesores de Tiltil, Alejandra Arévalo. “En la reunión se decidió mantenernos movilizados hasta que se nos pague el sueldo íntegro. Todo esto es porque muchos de los docentes que trabajan en Tiltil, viven en Santiago o regiones y no cuentan con los medios para poder movilizarse a los colegios. Si ellos no pueden viajar, es netamente porque no está su sueldo pagado”, expresó la dirigenta. Durante los últimos días, los profesores han dado cuenta de la grave crisis del municipio de Tiltil. De acuerdo a los docentes, en los últimos cinco meses no han recibido la totalidad de sus sueldos líquidos y desde el 2017 no tienen imposiciones.