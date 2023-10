887242734a

Educación Nacional Política Nicolás Cataldo y crisis educacional en Tiltil: “El actual sistema de financiamiento a la educación escolar no da” El ministro de Educación adelantó que se está buscando una solución al problema de no pago de salarios e imposiciones no solo para los docentes de esa comuna de la zona norte de la Región Metropolitana, sino también de otras partes del país. Diario UChile Lunes 2 de octubre 2023 12:46 hrs.

Embargar las cuentas con fondos retenidos que tiene el Ministerio de Educación de la corporación municipal de Tiltil es una de las soluciones para destrabar el bloqueo de recursos ordenado por los tribunales para avanzar con el pago de los salarios de los docentes de esa comuna de la zona norte de la Región Metropolitana. Eso es parte de los acuerdos alcanzados por representantes de los educadores junto al alcalde Luis Valenzuela y el ministro del sector, Nicolás Cataldo, quienes se reunieron esta mañana para abordar la crisis que afecta al sistema educacional en ese municipio. Cataldo indicó que “acá se arrastra una deuda de miles de millones de pesos que afecta a la comuna de Tiltil desde el año 2017 a la fecha y que ha generado una presión importante”. Esto “ha imposibilitado al municipio a completar los sueldos de este mes”, agregó el titular del Mineduc. Por eso dispuso que se deriven “las retenciones de los recursos por parte de tribunales que tienen hoy día embargadas las cuentas de la corporación a las cuentas del Ministerio de Educación que tienen retención de la comuna de Tiltil de periodos anteriores, por lo tanto, también liberaría recursos”. Además, se ordenó la creación de una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación que encabezará la Seremi del Mineduc Metropolitana, para buscar fórmulas que permitan “hacer más eficiente la gestión de recursos del municipio”. Cataldo comentó que “hay más municipios a nivel nacional que tienen situaciones como esta, incluso peores que esta y por lo tanto también nos encontramos preparando un proyecto de ley que queremos presentar a más tardar a fin de año para enfrentar esta situación de crisis de financiamiento que tienen muchos municipios”. Para la autoridad, “el actual sistema de financiamiento a la educación escolar no da, no llegamos con soluciones oportunas, la forma de distribuir los recursos no es la más adecuada”, algo que dijo ha consensuado con alcaldes de diferentes comunas e incluso parlamentarios de oposición y del oficialismo. “Nos encontramos en un proceso de deliberación técnica junto al Banco Interamericano de Desarrollo que nos está apoyando técnicamente en eso para poder reformular un sistema de financiamiento que ya supere definitivamente estas situaciones más críticas”, agregó. Alejandra Arévalo, presidenta del sindicato de profesores de Tiltil, sostuvo por su parte que desde hace años están reclamando por el no pago de sus imposiciones previsionales. “Somos clientes frecuentes del ministerio”, puntualizó. “Si bien nosotros valoramos que se entreguen recursos, para nosotros no es suficiente. El ministerio de verdad se tiene que hacer cargo, intervenir la corporación”, subrayó la representante. Arévalo reconoció que este problema afecta además las condiciones en que se entrega la educación y también la salida de estudiantes de los establecimientos. “Tenemos una fuga importante de estudiantes porque no podemos asegurar el servicio. Tampoco podemos ir a trabajar si no nos pagan los sueldos completos, también están vulnerando nuestros derechos si no pagan nuestras imposiciones. Y si además no nos pagan los sueldos”, precisó la dirigenta. En tanto, el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, recordó que a un mes de haber asumido el cargo señaló que “la situación de la educación en Tiltil era catastrófica. Heredamos un problema sumamente complejo”. De hecho, se contrató una auditoría externa que terminó por arrojar que “la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil tenía un déficit superior a los 18 mil 800 millones de pesos, situación que era totalmente inabordable en su momento por cualquier gestión de presupuesto municipal ya que el presupuesto de Tiltil anual no supera los 5 mil 500 millones de pesos”, señaló el edil. Los profesores evaluarán durante esta tarde si mantienen las movilizaciones o vuelven a las clases a partir de mañana cuando se complete al menos en parte sus sueldos luego que el fin de semana el municipio depositara en las cuentas un total de 70 millones de pesos que se reflejarán precisamente este martes.

