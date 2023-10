f726c99f57

"Ha tenido una gestión impecable": Ministra Vallejo se suma a los respaldos sobre Tohá y responde a críticas oficialistas En la interna del Socialismo Democrático se ha cuestionado las acotadas intervenciones de la vocera de Gobierno en contraste a la exposición que ha tenido la titular del Interior en materia de seguridad y el veto a la Ley de Usurpaciones. Bárbara Paillal Martes 10 de octubre 2023 16:37 hrs.

Los cuestionamientos a la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la ejecución de la agenda de seguridad y el veto a la Ley de Usurpaciones, volcaron el respaldo oficialista sobre su figura. Comenzó esta mañana con un “espaldarazo” de parlamentarios de la Alianza de Gobierno y, luego con palabras de la titular de la SEGEGOB, Camila Vallejo, al mediodía. Lo último, en medio de cuestionamientos del socialismo democrático a Vallejo, como la figura de Gobierno que ha saldado menores costos políticos en comparación a Tohá en materia de seguridad. La vocera así, desmarcándose de esa disputa, partió destacando los resultados del trabajo “impecable” que, a su juicio, ha gestado la titular del Interior. “Hemos aumentado para el próximo año a 5,7 por ciento el presupuesto en seguridad con nuevos focos en Fiscalía, el Ministerio Público, etcétera. Y además en una agenda legislativa que nunca se había visto antes, de más de 40 proyectos de ley, la gran mayoría hoy en pleno trámite legislativo”, señaló Vallejo. Adicionalmente declaró que “en la frontera de la zona norte hemos logrado, aunque aún falta, disminuir los ingresos irregulares, respecto a los hechos de violencia en la macrozona sur, respecto además a los homicidios, es decir, hemos logrado tener resultados en la agenda de seguridad que ha liderado nuestra ministra del Interior, Carolina Tohá, de manera impecable“. En respuesta a diputados que apuntan a que su vocería se ha acotado a temas no controvertidos en miras de cuidar una eventual carrera presidencial, la vocera respondió que “cuando vemos que el Gobierno asume una agenda de seguridad y que la ejecuta con buenos resultados, la preocupación central del oficialismo debería ser cómo seguimos respaldando más esa agenda para que siga teniendo buenos resultados“. “Y como todo ministro o ministra vocera de Gobierno siempre nos va a tocar hablar de todas las agendas, la agenda económica, la de seguridad, la internacional y así vamos a estar disponibles siempre que se nos requiera, pero en la agenda legislativa yo no puedo suplantar la tarea de Segpres, de Interior, para eso existen distintos ministerios”, zanjó Vallejo. En tanto, el diputado del PPD, Raúl Soto, reprobó la “ansiedad” en adelantar la carrera presidencial que, desde su perspectiva, ronda el ambiente. “Tanto la ministra Vallejo como la ministra Tohá deben enfocar su rol en el trabajo y en el liderazgo que tienen al interior del oficialismo y al interior del Gobierno“, declaró. “Hoy día la prioridad es recuperar la confianza ciudadana en la gestión de Gobierno y para eso no podemos tener una vocera y una ministra del Interior preocupadas de la carrera presidencial y actuando en función de esos objetivos porque cuando eso ocurre la ministra vocera se empieza a cuidar para no pagar costos políticos y eso no está bien, y la ministra del Interior empieza a tener complejidades en la agenda legislativa de seguridad porque la oposición se pone más dura porque ve un liderazgo eventualmente presidencial”, afirmó. Como parte de la crítica a sus pares de coalición, Soto declaró que “no es posible hoy día que al interior del oficialismo se esté dando una pugna entre parlamentarios y dirigentes que apoyan a Vallejo o a Tohá“. En esa línea, cuestionó el acto de representantes de la Alianza de Gobierno porque “más que una muestra de apoyo es una muestra de debilidad porque las muestras de apoyo se dan cuando hay un liderazgo que está en un momento débil, de crisis, eso no está bien”. PC responde por ausencia a “espaldarazo” oficialista En una breve intervención, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aprovechó para excusar la ausencia de la colectividad hasta el acto en La Moneda y entregar su respaldo a la gestión de Tohá, disipando los entredichos de una eventual molestia desde la colectividad, luego de la declaración pública del PC por el veto a la Ley de Usurpaciones. Respecto al comunicado, pese a que la bancada del PC declaró su apoyo al fondo del veto presidencial, afirmó tener reparos sobre la mantención de la pena de presidio. “No estamos en disposición de apoyar medidas que signifiquen que las familias que viven en asentamientos irregulares, incluidas las que están en el Registro Nacional de Campamentos del MINVU, corran el riesgo de tener penas efectivas de cárcel”, aseguraron. En esa línea, Cuello aseguró que desde el PC entregan su “más absoluto y categórico respaldo a la ministra del Interior que nos parece que ha sufrido ataques de la derecha que son injustificados, sin fundamento y que ha llevado una agenda importante en materia de seguridad que ya ha dado respuesta a los requerimientos de la ciudadanía en ese aspecto. Por lo tanto, queremos reafirmar ese respaldo absoluto y decidido a la ministra del Interior“. En cuánto a las acusaciones de “ansiedad” electoral sobre una posible candidatura presidencial de la ministra Vallejo, Cuello respondió que “esa es una polémica del todo artificial, todos los ministros y ministras del gabinete del presidente Boric están dedicados y concentrados en sus labores políticas y creo que queda mucho tiempo para esas definiciones y al respecto no hay nada más que comentar. Yo creo que los ansiosos son otros“, estimó. Imagen de Portada: Agencia ATON

