Nacional Política Sin el PC: Oficialismo da “espaldarazo político” a la ministra Carolina Tohá en medio de críticas a su gestión La acción de la Alianza de Gobierno se dio en respuesta a "críticas infundadas e injustas" que han recaído sobre la titular del Interior en el marco del veto al proyecto de Ley de Usurpaciones. Bárbara Paillal Martes 10 de octubre 2023 11:34 hrs.

Representantes de la Alianza de Gobierno llegaron hasta La Moneda para mostrar su “apoyo humano y político” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién ha sido blanco de las críticas de la oposición por el avance de la agenda de seguridad y el veto a la Ley de Usurpaciones. La vocería del acto oficialista estuvo en voz del expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), quién aseguró que “hemos venido a denunciar lo infundado y lo injusto que son las críticas hacia la ministra Tohá, siendo ella una de las principales impulsoras de la agenda de seguridad, al menos pudiendo mostrar números que no es lo que puede mostrar el gobierno anterior”. En el punto de prensa, los parlamentarios destacaron la disminución de un 43% en los hechos de violencia de La Araucanía y el aumento presupuestario para 2024 de un 5,7 por ciento en seguridad, como parte de la gestión de Tohá. “El gobierno anterior fue un fracaso total respecto del tema de seguridad y migración, de descontrol total“, aseguró el diputado. Con guiños a la oposición, Mirosevic apuntó que “aquí el que gana la pelea es el que termina reduciendo de manera concreta la delincuencia y la violencia, por eso estamos acá desde la alianza de gobierno con la máxima unidad posible, diciéndole a todo el país y a la oposición: la ministra Tohá no está sola”. Sin embargo, el apoyo transversal en esta jornada no fue tal. El gran ausente al espaldarazo ministerial fue el Partido Comunista, que no se habría excusado formalmente, lo que aviva las suspicacias respecto a una disputa presidencial dentro del oficialismo, con un ala respaldando a Tohá y otra a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Consultado al respecto, Mirosevic señaló que “ellos (PC) tendrán que dar esa explicación, sin embargo, le quiero decir que nosotros estamos seguros que la agenda de seguridad de este Gobierno va a terminar siendo más efectiva que la anterior”. Además, agregó que “no queremos mezclar esto con ninguna elección presidencial ni mucho menos, no se trata de eso”. En esa línea, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que “siempre puede haber al interior de las coaliciones como al interior de las familias, diferencias en algunos temas, la pregunta es si eso alcanza para romper las familias o para terminar la amistad, yo creo que no“. “Vamos a tratar de encontrar por supuesto los entendimientos dentro de esto, no me cabe duda que la ministra Tohá, el ministro Elizalde, se van a desplegar en el Parlamento para estos efectos, lo mismo los presidentes de partido, pero en lo grueso miremos, no el metro, los kilómetros por delante, tenemos todo para ganarla”, aseveró Lagos. Por su parte, el presidente del PPD y senador Jaime Quintana afirmó que “el respaldo a la ministra Tohá sin duda que es total, porque desde el punto de vista presupuestario, de prevención, de persecución, de articular a todos los actores, de una mayor coordinación en el sistema de seguridad pública en general, claramente el liderazgo de la ministra Tohá y el respaldo del Presidente en ese sentido se ha notado“. Pese a la ausencia del PC a la muestra de apoyo a Tohá, Quintana aseguró tajantemente que “por lejos, este es el momento de mayor cohesión, de mayor unidad al interior del oficialismo, en los temas sustantivos, en los temas estratégicos, y eso quedó reflejado ayer (cónclave oficialista) y también en la jornada de hoy”. A los supuestos, también se suma la declaración pública que realizó ayer la bancada de diputados del PC presentando sus reparos frente al veto presidencial, específicamente sobre la mantención de las penas de cárcel y la prisión preventiva. Para algunos dentro del oficialismo, esto equivale a “aprensiones” y/o “manifestaciones” legítimas, mas no comprometería restar apoyo a la propuesta del Ejecutivo. El senador Quintana, de hecho, negó un desorden y declaró confiar que “entorno al veto se siga dialogando al interior de las filas del oficialismo”. “Espero que la coalición de Gobierno, un poco recogiendo el espíritu de ayer, haya espacio también para construir acuerdos y no para desmarcarse“, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

