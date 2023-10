2d33eb2f2e

09b349696a

Nacional Política Diego Vela: Tenemos que ver “si la revolución democrática que queremos para Chile se fortalece con un partido único” El nuevo presidente de RD se refirió a los efectos del Caso Convenios en la colectividad y también al proceso de conformación de un partido único del Frente Amplio: "Estamos en un contexto que requiere harta unidad", dijo. Diario UChile Viernes 13 de octubre 2023 19:33 hrs.

Compartir en

“Son momentos difíciles para el partido”, reconoció el nuevo presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, tras ser consultado sobre los efectos del Caso Convenios en su partido. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Vela se refirió al proceso de conformación de un partido único del Frente Amplio y también al camino que deberá seguir Revolución Democrática (RD), mientras que el caso que remeció a la colectividad sigue siendo investigado . De acuerdo al presidente de RD, hasta el momento, “el partido ha buscado actuar con mucha decisión. En menos de un mes de que se supo el caso, se tomó la decisión de expulsar a los dos militantes que tenían algún nivel de involucramiento, para que la justicia pudiese operar de buena forma y no solo eso, sino también nos querellamos contra ellos. Yo eso, no lo he visto antes en ningún partido político, esa reacción en menos de un mes”, dijo. En ese contexto, Vela aseguró que lo más adecuado sería “seguir colaborando con la justicia, pero también ver cómo los partidos políticos pueden prevenir que sucedan este tipo de cosas”. “Ahí hay una oportunidad bien particular, que es la nueva ley de delitos económicos y medio ambientales, que exige el tener un modelo de prevención de delito que implica identificar todas las acciones que tiene una organización, en este caso nuestro partido político, cuáles son los procedimientos de respuesta a los protocolos, las personas responsables y las penalidades que tendría, todo esto acompañado de comités externos. Justamente, hay una deslegitimidad de los partidos, una crisis que tenemos, nos tenemos que hacer cargo de eso y por lo mismo, ver cómo uno se puede ir acompañando de actores externos que puedan ayudar a recuperar la confianza en las instituciones”. En tanto, consultado respecto al proceso de unificación entres los distintos partidos del Frente Amplio, Vela detalló que durante las próximas semanas, se estarán realizando conversaciones entre las bases partidarias: “Vamos a estar todo este mes de octubre dentro de Revolución Democrática discutiendo, para después en noviembre hacerlo a nivel de Frente Amplio y que en diciembre los órganos colegiados poder tomar una decisión, la cual tiene que ser ratificada por un militante un voto, durante enero o marzo”. “Eso es un desafío que creemos que es súper relevante, porque ahí está el partido del Presidente, pero sobre todo por la discusión del futuro que queremos construir. Yo creo que estamos en un contexto que requiere harta unidad, con un auge de la extrema derecha bien complejo y ahí la invitación que hemos hecho a nivel de RD es ver si la revolución democrática que queremos para Chile se fortalece o no con un partido único”, señaló. Asimismo, el presidente RD planteó que la lucha por la hegemonía al interior del Frente Amplio no puede definir el debate: “Yo creo que si la discusión se plantea en el clivaje ‘¿cuántos militantes tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Con qué cargo me voy a quedar yo?’, yo creo que va a ser más compleja la discusión. Eso va a ser parte de la información y de las cosas que yo creo que se va a tener que ir despejando, sobre todo el tema de cómo va a ser el proceso de transición (…) pero sí, lo que a nosotros nos importa, es discutir el fondo”. Según Vela, el plebiscito que definirá el futuro del Frente Amplio “va a ser sobre principios que va a tener el partido único y en eso, yo identifico pocas diferencias”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí:

“Son momentos difíciles para el partido”, reconoció el nuevo presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, tras ser consultado sobre los efectos del Caso Convenios en su partido. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Vela se refirió al proceso de conformación de un partido único del Frente Amplio y también al camino que deberá seguir Revolución Democrática (RD), mientras que el caso que remeció a la colectividad sigue siendo investigado . De acuerdo al presidente de RD, hasta el momento, “el partido ha buscado actuar con mucha decisión. En menos de un mes de que se supo el caso, se tomó la decisión de expulsar a los dos militantes que tenían algún nivel de involucramiento, para que la justicia pudiese operar de buena forma y no solo eso, sino también nos querellamos contra ellos. Yo eso, no lo he visto antes en ningún partido político, esa reacción en menos de un mes”, dijo. En ese contexto, Vela aseguró que lo más adecuado sería “seguir colaborando con la justicia, pero también ver cómo los partidos políticos pueden prevenir que sucedan este tipo de cosas”. “Ahí hay una oportunidad bien particular, que es la nueva ley de delitos económicos y medio ambientales, que exige el tener un modelo de prevención de delito que implica identificar todas las acciones que tiene una organización, en este caso nuestro partido político, cuáles son los procedimientos de respuesta a los protocolos, las personas responsables y las penalidades que tendría, todo esto acompañado de comités externos. Justamente, hay una deslegitimidad de los partidos, una crisis que tenemos, nos tenemos que hacer cargo de eso y por lo mismo, ver cómo uno se puede ir acompañando de actores externos que puedan ayudar a recuperar la confianza en las instituciones”. En tanto, consultado respecto al proceso de unificación entres los distintos partidos del Frente Amplio, Vela detalló que durante las próximas semanas, se estarán realizando conversaciones entre las bases partidarias: “Vamos a estar todo este mes de octubre dentro de Revolución Democrática discutiendo, para después en noviembre hacerlo a nivel de Frente Amplio y que en diciembre los órganos colegiados poder tomar una decisión, la cual tiene que ser ratificada por un militante un voto, durante enero o marzo”. “Eso es un desafío que creemos que es súper relevante, porque ahí está el partido del Presidente, pero sobre todo por la discusión del futuro que queremos construir. Yo creo que estamos en un contexto que requiere harta unidad, con un auge de la extrema derecha bien complejo y ahí la invitación que hemos hecho a nivel de RD es ver si la revolución democrática que queremos para Chile se fortalece o no con un partido único”, señaló. Asimismo, el presidente RD planteó que la lucha por la hegemonía al interior del Frente Amplio no puede definir el debate: “Yo creo que si la discusión se plantea en el clivaje ‘¿cuántos militantes tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Con qué cargo me voy a quedar yo?’, yo creo que va a ser más compleja la discusión. Eso va a ser parte de la información y de las cosas que yo creo que se va a tener que ir despejando, sobre todo el tema de cómo va a ser el proceso de transición (…) pero sí, lo que a nosotros nos importa, es discutir el fondo”. Según Vela, el plebiscito que definirá el futuro del Frente Amplio “va a ser sobre principios que va a tener el partido único y en eso, yo identifico pocas diferencias”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí: