Entrevista Nacional Salud Dr. Pablo Salinas: “En general el estado de la salud mental en Chile es bastante precario, por no decir directamente malo” El director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la U. de Chile señaló además que “nuestro país está al debe en salud mental y lo va a seguir estando mientras exista esta falta de reconocimiento” Jocelyn Jara Domingo 15 de octubre 2023 10:07 hrs.

El pasado martes 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental instaurado en 1995 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de que la sociedad pueda tomar conciencia sobre los problemas en esta materia y además erradicar los estigmas en torno a ellos. Como sabemos, a lo largo de los años los problemas y enfermedades de salud mental siguen siendo una gran dificultad para la sociedad chilena y que está lejos de solucionarse. Así lo estima el doctor Pablo Salinas, neurólogo y director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien afirma que “en general el estado de la salud mental en Chile es bastante precario, por no decir directamente malo”. Y es que según indica, las cifras de suicidio en nuestro país son bastante alarmantes, puesto que “si uno mira todos los rangos etarios, aproximadamente está entre 10 a 15 por 100 mil personas”. En cuanto a género, las mujeres son quienes presentan mayor cantidad de enfermedades de salud mental con cerca de un 25 porciento, mientras que los hombres con un 9,6 por ciento. Por otro lado, el especialista revela que “precisamente en los adultos jóvenes es donde se registra mayor cantidad de enfermedades de salud mental registradas, vale decir, pasados los 20 años y antes de los 40 o 45 años”. Fuera de eso, existen algunas variables que podrían ser las responsables de esta problemática, dado que en la sociedad existe estigmatización y una poca visibilización de los temas de salud mental. Sobre esto profundizó el neurólogo en conversación con el Diario UChile. ¿Cree que los ciudadanos y ciudadanas chilenas empatizan con los temas de salud mental de sus pares? Personalmente no creo que los ciudadanos y ciudadanas chilenas empaticemos con los temas de salud mental respecto a nuestros pares y eso es un problema muy importante. Aún existe gran estigmatización y mucha ignorancia en la población respecto a las enfermedades de salud mental. En este sentido, ¿qué opina de las críticas que recibió por su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) el Presidente Boric cuando aún era candidato? Las críticas que recibió el Presidente Boric a su Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) me parecen lamentables, me parecen bastante vergonzosas, y lamentablemente son una muestra del nivel de ignorancia que tiene actualmente nuestra población al respecto. El ocupar situaciones de salud mental o enfermedades de salud mental como parte del debate político, o peor aún, como un arma política en el debate público es muy malo, habla de lo mal que estamos como sociedad para no ser capaces de reconocer que los temas de salud mental son un tema y son una necesidad para el bienestar de todas las personas y habla asimismo del egoísmo que tenemos como sociedad de simplemente catalogar, categorizar y sobre todo, discriminar a las personas por ser portadores de alguna condición o estar padeciendo alguna enfermedad. Es realmente lamentable que haya ocurrido y también lamentablemente no veo muchos cambios en el ambiente de debate político nacional. ¿Qué tanto se ha visibilizado la salud mental tanto en espacios laborales, educacionales y familiares? Aparte de distintos reportajes esporádicos en distintos medios de comunicación, es poca la visualización que se ha hecho de los temas de salud mental en espacios laborales, educacionales y familiares. Es un tema actual, latente y el que lamentablemente la sociedad no está mirando. ¿Qué propuestas de políticas públicas existen en materia de salud mental desde la academia? Desde la autoridad desde ya, al menos diez años ya se han instalado políticas de intervención para poder ir mejorando estos índices en los distintos ámbitos, desde la creación de distintas plataformas para evitar el suicidio, que es la expresión mayor y más grave de problemas de salud mental. El fortalecimiento progresivo de dispositivos de salud mental en la comunidad, la formación cada vez mayor de equipos clínicos de atención en salud mental en los distintos ámbitos y en las distintas profesiones. Sí queda al debe precisamente el direccionamiento en el sistema educativo de la educación y de la prevención en estos términos, y, sobre todo, el direccionamiento al sistema educativo profesional de ir generando cada vez más profesionales en salud mental que estén formados en las distintas problemáticas que tenemos en el tema en el país. Desde la academia las propuestas han sido básicamente la formación de mayores especialistas en cantidad muy limitada para lo que realmente se necesita; el apoyo constante en instancias de formación al resto del equipo clínico, sin que haya una visión y propuestas de más largo plazo de intervención poblacional importante. En relación a la gestión de gobiernos anteriores, ¿cómo evaluaría el desempeño del Gobierno en materia de salud mental? Me parece que el desempeño del Gobierno actual ha estado acorde a las posibilidades reales que tiene el país de ir avanzando en este tema, priorizando distintos dispositivos en atención primaria y tratando de potenciar de la mejor manera posible el perfeccionamiento y formación de los profesionales en el área, dentro de las posibilidades que da el marco presupuestario, que a su vez están dados por el sistema socioeconómico que tiene Chile y que respaldó la gran cantidad de población el año pasado en el último referéndum de plebiscito de septiembre del 2022. ¿Qué le parece el presupuesto destinado a salud mental que estableció el Gobierno para el 2024? Me parece que es un presupuesto que está fortalecido buscando detección temprana de problemas de salud mental de la población, pero que sigue estando al debe considerando que nuestro país está al debe en salud mental y lo va a seguir estando mientras exista esta falta de reconocimiento de los problemas de salud mental, esta falta de interés de la población general respecto al tema y sobre todo, la mantención de este sistema socioeconómico que no considera la salud ni la salud mental de las personas. Imagen de portada: Universidad de Chile

