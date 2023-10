e92dde8df0

Ciencias “FIRST LEGO League Challenge”: Torneo internacional de Robótica llega a Pedro Aguirre Cerda La competencia está presente cada año en 80 países y tiene como objetivo despertar el interés por la ciencia y la tecnología entre los jóvenes. El evento robótico se desarrollará este sábado 4 de noviembre en la Escuela Consolidad Dávila. Joana Carvalho Jueves 26 de octubre 2023 18:26 hrs.

La competencia internacional FIRST LEGO League Challenge, nacida en 1989 cuando el inventor y emprendedor Dean Kamen fundó “FIRST” (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) una fundación -sin fines de lucro- con la misión de inspirar a los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología a través de programas innovadores, llegará por primera vez a Pedro Aguirre Cerda (PAC) bajo el alero de las clases de robótica impartidas desde hace 7 años en la Escuela Consolidad Dávila, el próximo sábado 4 de noviembre. En este sentido, el “Torneo Regional FIRST LEGO League Challenge” tendrá cerca de 30 instituciones educativas (colegios-universidades) de la Región Metropolitana, que llegarán a la icónica escuela municipal, para una gran jornada de innovación tecnológica. La competencia de FIRST LEGO League medirá 3 áreas principales: Proyecto de Innovación: resultado de una investigación con diversas temáticas y que los estudiantes deben preparar con apoyo de expertos, profesores y mentores. El desafío de programar un robot y resolver pruebas de una forma ingeniosa en un margen de tiempo acotado. El área de valores: trabajo en equipo y desarrollo de habilidades blandas, desde el punto de vista de la pedagogía y los denominados “Core Values” impulsados por Lego. “De esta forma, el impacto que genera esta experiencia en los niños y jóvenes es de carácter transversal y les entrega la oportunidad de vivir una competencia con estándares mundiales”, comentó Sebastián Benítez, Coordinador Comunal de Innovación y Robótica Educativa de Pedro Aguirre Cerda. Sobre la convocatoria, cabe destacar que, debido al gran tamaño que tiene la RM, hay más de 100 equipos que se tendrán que subdividir en los eventos regionales que buscan seleccionar a los mejores de la región en la temporada “MasterPiece”, y la que se realizará en la Escuela Consolidada Dávila de PAC. “La importancia para Pedro Aguirre Cerda y para nuestro alcalde, el doctor Luis Astudillo Peiretti, es que al ser sede y socio regional para este evento internacional, nos posiciona como un referente para otros establecimientos públicos en Chile, ya que al implementar este nivel de eventos e innovación en las aulas afecta positivamente en los procesos formativos de nuestros estudiantes y posiciona a éstos últimos en la vanguardia en materias críticas para el mundo de hoy, como lo son la robótica, la inteligencia artificial y la programación”, dijo Benítez. La First Lego League en su calidad de torneo internacional, cada año hace partícipe a más 80 países, logrando una interacción global de 290 mil asistentes, y es sindicado como el mayor grupo de investigación del mundo debido a las más de 30 mil soluciones propuestas por los equipos que han y seguirán abordando cada año con temáticas y problemas reales, como los desastres naturales, los problemas de alimentación del mundo, la hidrodinámica o la logística en transporte de cargas. Así, mediante el uso de la metodología STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), los estudiantes se vinculan a diferentes áreas del saber en la búsqueda de soluciones para los problemas dados por la competencia, y por consiguiente, terminan adoptando la robótica educativa como una herramienta poderosa en su proceso de aprendizaje y vinculándose con la escuela como un espacio entretenido para aprender.

