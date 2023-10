13a8168f0d

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Chile golea a República Dominicana y sueña en grande en el fútbol panamericano El equipo de Eduardo Berizzo se quedó con el primer lugar del Grupo A y en las semifinales se medirá con Estados Unidos. Diario UChile Domingo 29 de octubre 2023 21:11 hrs.

La selección chilena de fútbol masculina llegó con dudas a los Juegos Panamericano, no por el cometido del equipo Sub 23 que disputa el torneo, si no por la Roja adulta, que no levanta cabeza en las eliminatorias sudamericanas. Pero el entrenador Eduardo Berizzo tomó aire gracias a Santiago 2023, porque el cuadro local accedió a semifinales de manera invicta, luego de que este domingo goleara a República Dominicana por 5-0, en el estadio Sausalito de Viña del Mar. La apertura de la cuenta llegó a los 16 minutos cuando el puntero de Magallanes Julián Alfaro se descolgó por la derecha y tiró un preciso centro, que conectó el volante de Colo Colo César Fuentes, para así batir al portero Enrique Bosl. El local era muy superior a su rival y fue así como, sin mucho esfuerzo, pudo estirar las cifras a los 28′, a través de Alfaro, quien entró solo y se sacó la marca de un defensor y luego eludió al meta, para celebrar su primer gol en los Juegos. Luego de varios tantos errados por la escuadra chilena, llegó el tercero, mediante un certero golpe de cabeza de Lucas Assadi a los 75′, tras una jugada de Alexander Aravena. La penúltima conquista se hizo presente bien tarde, cuando se disputaba el tiempo agregado, y llegó gracias a Clemente Montes, quien definió en el área chica tras una jugada de Aravena. Todos creían que el marcador no se iba a mover más. Sin embargo, el portero dominicano Bosl se equivocó en la salida, Aravena le arrebató la pelota y el atacante chileno cerró el partido. Chile dominó su zona de principio a fin, la que ganó sin ceder puntos, al sumar nueve puntos. Segundo quedó México con cuatro unidades mientras que Uruguay (3) y República Dominicana (1) quedaron eliminados. La selección chilena buscará su paso a la final este miércoles, cuando se mida ante su similar de Estados Unidos, que quedó en el segundo lugar del Grupo B, tras batir por 2-0 a Colombia. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

