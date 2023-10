805740ab5e

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Martina Weil: “Voy a dejarlo absolutamente todo en la pista” La chilena fue el mejor tiempo en las semifinales de los 400 femenino y se refirió a sus posibilidades de alcanzar una medalla en el atletismo de Santiago 2023. Diario UChile Lunes 30 de octubre 2023 21:11 hrs.

Martina Weil clasificó a la final de los 400 metros femenino, que se disputará este miércoles en el Estadio Nacional, con el mejor tiempo de las clasificaciones que se disputaron en la jornada inaugural del atletismo en Santiago 2023. La chilena, que se presentaba igualada con la tercer marca de presentación, con 51,07 segundos, se anotó con 51,47 en la primera serie clasificatoria, superando a la guyanesa Aliyah Abrams (51,82), el segundo mejor crono previo, y a la ecuatoriana Nicole Caicedo (52,70). La favorita del público local, y una de las pocas de la delegación dueña de casa con opciones de conseguir medallas en el recortán, manifestó sentirse muy satisfecha con su rendimiento durante su primera salida a la pista. “He esperado esto todo el año y por fin estar acá, por fin estar en el partidor, es un poco de ensueño. Siento que se nota el trabajo que he hecho este año y eso me alegra mucho”, reconoció. La atleta de 24 años se mostró muy ilusionada con lo que pueda pasar en la definición. “Me deja muy tranquila para lo que será la final del miércoles. Voy a dejarlo absolutamente todo en la pista. Me queda harto todavía por dar, así que espero que se note el miércoles en la pista”, sentenció. Weil también comentó respecto del espíritu panamericano que ha percibido en estos días. “Me encantan las villas. Hace rato que no me tocaba, porque me ha tocado viajar mucho sola y competir mucho sola este año. Así es que poder estar aquí, compartiendo con mis compañeras, compartiendo con el Team Chile, es muy rico”, aseguró. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

