Proceso Constituyente PS irá En contra en el plebiscito de diciembre: “La Constitución no se construye para algunos” "Estamos por un estado social y democrático de derecho y no es este proyecto el que ofrece esa salida", declaró la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic. Asimismo, descartó apoyar un nuevo proceso constitucional. Diario Uchile Miércoles 1 de noviembre 2023 15:57 hrs.

En un breve punto de prensa, el Partido Socialista definió apoyar la opción En contra frente al nuevo texto constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre. Paulina Vodanovic, presidenta de la colectividad, dio lectura a la declaración firmada por la Comisión Política del PS, en la que señaló que “el proyecto propuesto no es la solución para los dolores y anhelos de nuestro país, ni aquellas legítimas demandas ciudadanas insatisfechas”. Además, se puso énfasis en que dicho partido no solo apoyó este último proceso constitucional, sino que vio “con esperanza el Anteproyecto de la Comisión Experta, en el cual todas las fuerzas políticas chilenas, transversalmente, lograron consensuar un texto unitario que consagraba lo esencial para construir un futuro común”. No obstante, exponen, “la imposición de los consejeros representantes de la mayoría y -en particular- del Partido Republicano nos hizo perder esa esperanza, introduciendo normas identitarias y fortaleciendo el Estado subsidiario en el texto final, olvidando que una propuesta constitucional no se construye sólo por algunos y para algunos”. Consultada sobre esta decisión, Vodanovic se refirió a la unidad de posturas que va tomando la opción En contra dentro de los partidos del oficialismo, resaltando que esto debería reflejarse también durante estos meses de campaña. “No es un problema de partidos, es un problema de la sociedad futura que queremos construir. Por lo tanto, tenemos que enfrentar con unidad aquello que signifique la campaña y en eso vamos a trabajar desde todos los sectores políticos, progresistas, fuerzas sociales, porque la Constitución no se construye para algunos, debiera ser un pacto social, de país, que es lo que este proyecto no cumple”, expresó. Asimismo, agregó que esta declaración expresa la voluntad del PS “en dos sentidos: uno, en estar en contra de esta propuesta por ser conservadora, regresiva en los derechos sociales, por imponer modelos como el las AFP a nivel constitucional, y además enfrentar esto con una mirada de futuro. Estamos por un estado social y democrático de derecho, es lo que hemos perseguido como PS por muchos años y no es este proyecto el que ofrece esa salida”. Finalmente, la presidenta del partido descartó apoyar un nuevo proceso constitucional en el caso gane la opción En contra.

