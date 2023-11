760ddaa162

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Anaís Hernández, medallista de plata: “Estoy feliz por este resultado, marca y presea para Chile” La selección chilena de atletismo, compuesta por talentosas deportistas, entre ellas la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, brilla en los Juegos Panamericanos 2023. Carolina Aliaga - Prensa UChile Viernes 3 de noviembre 2023 16:59 hrs.

Chile brilla en los Juegos Panamericanos 2023 al obtener la medalla de plata en la emocionante final de la posta 4×100 femenina, con un equipo compuesto por destacadas atletas, incluyendo a la estudiante de la Universidad de Chile y seleccionada de la Rama de Atletismo de la Casa de Bello, Anaís Valentina Hernández. Su increíble desempeño no solo aseguró la medalla, sino que también estableció un nuevo récord nacional en esta prueba de relevos femeninos. La delegación chilena ha logrado una destacada actuación en los Juegos Panamericanos 2023 al obtener una medalla de plata, dejando una huella imborrable en la competición. El equipo, compuesto por Martina Weil (doble medallista, oro y plata), Isidora Jiménez, Ignacia Montt y la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Anaís Hernández, se destacó por su desempeño en una emocionante final. “La carrera estuvo increíble de principio a fin, ocupamos todo el apoyo del público, yo salí muy rápida, porque con todos esos gritos era imposible no salir bien y correr increíble”, dijo Anahí al pie de la pista, envuelta en una bandera chilena. En una carrera llena de emoción y adrenalina, las atletas nacionales cruzaron la línea de meta con un tiempo de 44.19 segundos, asegurando la medalla de plata y estableciendo un nuevo récord nacional, este jueves por la noche en el Coliseo del Parque Estadio Nacional. La estudiante y atleta de 22 años de edad y oriunda de Iquique, demostró su capacidad atlética y su dedicación al deporte al formar parte de este equipo ganador. Su contribución, junto con la de sus compañeras, ha sido fundamental para este logro histórico. “Agradecer a toda la gente que nos vino a ver, a mi familia que vino desde muy lejos a verme, yo soy de Iquique, y a mis amigos, que gracias a todos ellos obtuvimos este resultado, esta marca y esta medalla para Chile, estoy muy feliz”, agregó la medallista panamericana. La velocista nacional, parte del Team Uchile, conformado por estudiantes, egresados y funcionarios, de la Casa de Bello, también participó en la prueba de 100 metros planos este lunes 30 de octubre, donde no alcanzó el podio. “Me tenía que desquitar, yo dije en los relevos doy la vida y haré todo lo que no pude hacer en los 100, y eso se vio completamente reflejado porque le ganamos a países que antes nos vacilaban. O sea, nosotras estamos en llamas”, dijo Anahí. Foto: Photosport

