Deportes Juegos PanAm ParapanAm Gimnasia rítmica: Brasil domina con oro en balón y aro individual El país sudamericano tiene como principal exponente a la gimnasta Bárbara Domingos. Chile, en tanto, competirá mañana en la final de tres cintas y dos balones y también en cinta individual, de la mano de Javiera Rubilar. Fernanda Araneda Viernes 3 de noviembre 2023 16:33 hrs.

Brasil pisa fuerte en la gimnasia rítmica con Bárbara Domingos como principal estandarte, hoy el país sudamericano consiguió oro y plata en la final de aro individual e igual resultado en balón. En este último aparato, Domingos obtuvo la máxima presea con un puntaje de 33 mil, mientras que la plata fue para su compatriota, Geovana Santos, quien anotó un 31.650. Con estos resultados, Brasil eleva la cantidad de medallas obtenidas en la gimnasia rítmica a siete y deja atrás a las favoritas, las gimnastas de Estados Unidos, que han conseguido cuatro: una plata y tres bronces. El tercer lugar en el balón justamente fue para la norteamericana Evita Griskenas; y el cuarto, para la mexicana Marina Malpica. La gimnasta proveniente del Estado de Quintana Roo conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y confesó estar desconfiada del criterio utilizado por los jueces. “Tal vez no deba decir esto pero yo creo que deberían ser más justos. No queda en mí, a veces ser mexicano no ayuda mucho en esta situación, porque ahorita no hay un alto rango de México en los jueces”, dijo. “Yo di todo, no puedo hacer más que mi trabajo, mi trabajo lo hice y estoy feliz por ello”, agregó. Para mañana sábado se espera la participación del equipo chileno de gimnasia rítmica, que competirá de la mano de Anneli Sepúlveda, Martina Espejo, Belén Romero, Isabel Lozano y Belén Ley, en la final de tres cintas y dos balones. Por su parte, la gimnasta nacional Javiera Rubilar estará en la final de cinta individual. Con información e imágenes de Agencia Aton.

