04a96a3d97

ce3a3f53e7

Derechos Humanos Educación Infancia Nacional Anuar Quesille asume como nuevo defensor de la Niñez de Chile El abogado experto en temas de derechos humanos en niños, niñas y adolescentes es el sucesor de Patricia Muñoz, quien ocupó el cargo hasta el término de su período el 31 de mayo de este año, que luego estuvo vacante hasta hoy. Jocelyn Jara Lunes 6 de noviembre 2023 20:53 hrs.

Compartir en

Esta mañana y luego de cinco meses en que el puesto estuviera vacante, el abogado Anuar Quesille Vera, asumió oficialmente como el nuevo defensor de la Niñez, por un período que comprende cinco años. Sobre la misión que le toca ahora asumir, Quesille sostuvo que “una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta, es poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las gestiones institucionales”. A su vez señaló que los objetivos irán orientados en tres ejes, por lo que “debemos considerar que hay situaciones urgentes y que no pueden esperar, en temas de educación, en temas de niños, niñas y adolescentes que están privados de su medio familiar; en temas de seguridad pública, donde claramente se requieren acciones concretas para poder lograr que las instituciones del Estado que tienen un mandato en esta materia, puedan entregar una respuesta que sea acorde, pertinente, coordinada, y que vaya en beneficio de estos niños, niñas y adolescentes”. Por otro lado, señaló que “en segundo lugar, y que tiene que ver con una política de más largo plazo, está vinculada a la operacionalización de la ley de garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque esta ley es la que crea el sistema de protección integral. Actualmente el Estado se encuentra en un proceso de instalación de esta institucionalidad, y para ello, la Defensoría de la Niñez juega un rol, en el sentido de ir supervigilando, monitoreando y trabajando colaborativamente con las instituciones del Estado, para lograr la llegada de este sistema al territorio, y que la institucionalidad funcione, y claramente para establecer un escenario y un país, donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean algo declarativo, sino que sean una realidad concreta”. En tercer lugar, “también está la expectativa desde la Defensoría de la Niñez, de abrirnos a nuevos temas contingentes y contemporáneos, que puedan también alcanzar otras dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho que tienen de vivir en un medio libre de contaminación, el rol de los niños, niñas y adolescentes frente a los medios de comunicación, o frente al entorno digital. La prevención de la violencia que se comete en estos entornos digitales, y un sin fin de otras temáticas que vamos a ir trabajando con el equipo de la defensoría”. Asimismo, fue consultado por el rol que tiene la Defensoría de la Niñez con respecto a las instituciones estatales competentes en la materia. “La Defensoría de la Niñez es un organismo que no reemplaza la institucionalidad existente, sino que tiene este rol de trabajar colaborativamente con cada una de las instituciones del Estado, con cada uno de los sectores políticos, y desde ese punto de vista, no debemos perder el foco en que el rol de esta institución es un rol articulador de construir puentes, donde también existe un rol de supervisión, donde está la posibilidad de manifestar cuando hay deficiencias, pero a la vez proponer mejoras para justamente avanzar colaborativamente en el cumplimiento de los derechos de la niñez”, afirmó. El abogado experto en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, señaló que espera un trabajo colaborativo entre la sociedad civil y la Defensoría de la Niñez. “La sociedad civil siempre ha sido un foco muy importante para la Defensoría, es un trabajo que se ha realizado en estos cinco años, y espero tener la mejor de las relaciones, comenzar un trabajo colaborativo, para poder avanzar principalmente en el cumplimiento de los derechos de los niños en el territorio”, comentó. Situación educacional en Atacama Al ser consultado sobre el extenso paro docente que afecta a la región de Atacama, declaró que “es muy preocupante, urgente, no puede esperar. Son más de 60 días que los niños, niñas y adolescentes de la región no pueden ir a clases, por lo tanto, no se les está garantizando el ejercicio de su derecho a la educación. La Defensoría de la Niñez ha realizado una serie de acciones de coordinación e intermediación para que este derecho pueda ser reestablecido. Estamos evaluando las siguientes acciones que adoptaremos en caso de que esto perdure”, cerró el abogado. Imagen de portada: Agencia ATON

Esta mañana y luego de cinco meses en que el puesto estuviera vacante, el abogado Anuar Quesille Vera, asumió oficialmente como el nuevo defensor de la Niñez, por un período que comprende cinco años. Sobre la misión que le toca ahora asumir, Quesille sostuvo que “una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta, es poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las gestiones institucionales”. A su vez señaló que los objetivos irán orientados en tres ejes, por lo que “debemos considerar que hay situaciones urgentes y que no pueden esperar, en temas de educación, en temas de niños, niñas y adolescentes que están privados de su medio familiar; en temas de seguridad pública, donde claramente se requieren acciones concretas para poder lograr que las instituciones del Estado que tienen un mandato en esta materia, puedan entregar una respuesta que sea acorde, pertinente, coordinada, y que vaya en beneficio de estos niños, niñas y adolescentes”. Por otro lado, señaló que “en segundo lugar, y que tiene que ver con una política de más largo plazo, está vinculada a la operacionalización de la ley de garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque esta ley es la que crea el sistema de protección integral. Actualmente el Estado se encuentra en un proceso de instalación de esta institucionalidad, y para ello, la Defensoría de la Niñez juega un rol, en el sentido de ir supervigilando, monitoreando y trabajando colaborativamente con las instituciones del Estado, para lograr la llegada de este sistema al territorio, y que la institucionalidad funcione, y claramente para establecer un escenario y un país, donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean algo declarativo, sino que sean una realidad concreta”. En tercer lugar, “también está la expectativa desde la Defensoría de la Niñez, de abrirnos a nuevos temas contingentes y contemporáneos, que puedan también alcanzar otras dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho que tienen de vivir en un medio libre de contaminación, el rol de los niños, niñas y adolescentes frente a los medios de comunicación, o frente al entorno digital. La prevención de la violencia que se comete en estos entornos digitales, y un sin fin de otras temáticas que vamos a ir trabajando con el equipo de la defensoría”. Asimismo, fue consultado por el rol que tiene la Defensoría de la Niñez con respecto a las instituciones estatales competentes en la materia. “La Defensoría de la Niñez es un organismo que no reemplaza la institucionalidad existente, sino que tiene este rol de trabajar colaborativamente con cada una de las instituciones del Estado, con cada uno de los sectores políticos, y desde ese punto de vista, no debemos perder el foco en que el rol de esta institución es un rol articulador de construir puentes, donde también existe un rol de supervisión, donde está la posibilidad de manifestar cuando hay deficiencias, pero a la vez proponer mejoras para justamente avanzar colaborativamente en el cumplimiento de los derechos de la niñez”, afirmó. El abogado experto en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, señaló que espera un trabajo colaborativo entre la sociedad civil y la Defensoría de la Niñez. “La sociedad civil siempre ha sido un foco muy importante para la Defensoría, es un trabajo que se ha realizado en estos cinco años, y espero tener la mejor de las relaciones, comenzar un trabajo colaborativo, para poder avanzar principalmente en el cumplimiento de los derechos de los niños en el territorio”, comentó. Situación educacional en Atacama Al ser consultado sobre el extenso paro docente que afecta a la región de Atacama, declaró que “es muy preocupante, urgente, no puede esperar. Son más de 60 días que los niños, niñas y adolescentes de la región no pueden ir a clases, por lo tanto, no se les está garantizando el ejercicio de su derecho a la educación. La Defensoría de la Niñez ha realizado una serie de acciones de coordinación e intermediación para que este derecho pueda ser reestablecido. Estamos evaluando las siguientes acciones que adoptaremos en caso de que esto perdure”, cerró el abogado. Imagen de portada: Agencia ATON