Los próximos desafíos del Patinaje Artístico: "Ha crecido de nivel, pero falta apoyo económico porque también somos deportistas" Mailén Flores y Agustín Vejar fueron los representantes locales en las competencias que se desarrollaron el pasado viernes y sábado en el Velódromo del Parque Peñalolén. A pesar del resultado, los patinadores se "sintieron cómodos y disfrutaron". Diario UChile Lunes 6 de noviembre 2023 12:56 hrs.

Colombia y Brasil tuvieron una brillante jornada en el patinaje artístico. El pasado sábado dominaron las pruebas libres de programa largo en la competición femenina y masculina, respectivamente. Por el equipo colombiano dominó la patinadora Sandra Díaz García, quien obtuvo un puntaje de 77.75, el que sumado al 54.06 del programa corto del viernes, le permitió quedarse con la medalla de oro. Mientras en la selección brasileña, el que festejó fue Leite Medziukevicius, quien con un 114.6, más el 73.61 del programa corto, pudo superar un problema en su patín que lo obligó a interrumpir su rutina para quedarse con el oro. Mailén Flores, la patinadora nacional, finalizó en el último puesto en el programa corto pero alcanzó la sexta posición en la rutina del sábado. “Estoy conforme con lo que hice. Es un momento muy especial, está todo el público chileno y tengo a mis dos hermanas que son mis entrenadoras. Estaba un poco ansiosa, pero es parte de la competencia” dice en su debut. Y agrega que este deporte “es del momento, quería sentirme cómoda y es lo que hice”. Recuerda que “ha sido muy duro porque el año pasado tuvimos la pérdida de nuestra madre, hicimos un stop que nos dejó pensando como seguía esto pero tomamos el desafío porque era el sueño de ella vernos acá“. “No tenemos apoyo y es complejo porque es caro , no se toma el peso a lo que es el patinaje” menciona. Mailén comenzó a los cuatro años y ha participado de diversas competencias nacionales e internacionales. ¿Qué te inspira a seguir? Vi luchar a mis hermanas y cuando no tengo ganas recuerdo esos días”. “Quiero ser un referente para las nuevas generaciones de patinadoras y patinadores, nunca dejen de soñar.. no importa el resultado”. Durante las competencias, se conoció que los trajes de su presentación estarían diseñados con mujeres que la inspiran. En la jornada del viernes, aparecía el rostro de Harriet Tubman, defensora de los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos. En el caso de las chilenas, las actrices Amparo Noguera y Daniela Ramírez; la directora de cine Maite Alberdi; la escritora Isabel Allende; la tiradora en modalidad skeet, Francisca Crovetto; la nadadora Kristel Köbrich; entre otras. Una “experiencia única” Un joven Agustín Vejar fue nuestro representante en el programa corto y largo de la competencia. El viernes, consigue un sexto lugar y el sábado finaliza en el séptimo con un 62.11. “La verdad me sentí bien, lo disfruté y, obviamente, tuve unos pequeños errores que me costaron unos pocos puntos. Siento que he mejorado, estoy satisfecho. Porque esto es categoría senior donde vienen los mejores adultos , y yo soy juvenil. Para mí estar aquí a los 16 años es una experiencia única“. “Estoy haciendo lo que amo y miro hacia atrás de todo lo que conseguido” destaca. También se refiere a los apoyos económicos que requiere la disciplina. En su caso, con el esfuerzo familiar, actividades de recaudación y llamados públicos para conseguir recursos, le han permitido sumarse a importantes eventos con buenos resultados para su categoría. “Que los gobiernos y municipios inviertan en el patinaje chileno porque comparado con los europeos estamos a años luz. Igual el patinaje chileno ha crecido harto de nivel, pero le falta. Nosotros también somos deportistas” afirma.

