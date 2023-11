04a96a3d97

ce3a3f53e7

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Nacional Romina Pérez, seleccionada de patín carrera: “Es un campeonato difícil porque el nivel es duro” Para la patinadora, su participación en los Juegos era un "sueño" y por lo mismo "estoy igual muy feliz de haber clasificado" y recordó varias lesiones que la afectaron este año. Finalizó octava en la carrera de los 200 metros. Diario UChile Lunes 6 de noviembre 2023 11:33 hrs.

Compartir en

Durante el fin de semana, se destacaron las medallas logradas en el patinaje de velocidad en las carreras masculinas. ¿Qué pasó con las patinadoras? Aunque no lograron podio durante estos días se recordaba el intenso año en participaciones internacionales y un concentrado entrenamiento como equipo durante los últimos meses. Comenzando las competencias el pasado sábado y dentro del top 10, Romina Pérez finalizó octava en el patinaje de velocidad femenino de los Panamericanos 2023 en los 200 metros meta contra meta, logrando terminar la carrera en 19.534. El oro se lo llevó la representante de Colombia, Geiny Pajaro. La plata quedó en manos de la salvadoreña Ivonne Nochez, con 18.873; y el bronce para la estadounidense Erin Jackson, con 18.909. “Esta prueba me cuesta mucho, yo soy más lenta en la salida y aun así me sentí bien además con el apoyo de la gente. Vino mucha gente, no pensé que iba a estar tan lleno” comentó la deportista que debutó en unos Juegos Panamericanos. “Me costó harto, tuve un año difícil porque vengo de muchas lesiones, me lesioné y recuperé pero luego otra lesión” recuerda Pérez. Su participación era un “sueño” y por lo mismo “estoy igual muy feliz de haber clasificado, me caí dos veces en el Mundial (de este año), me esguincé las dos rodillas por esas caídas y tuve que parar, llegar a kinesiología por un tiempo y después retomé”. Sumarse a estos Juegos “es muy emocionante, no sabía como ordenar mis emociones , esta semana estaba ansiosa y aparte es un campeonato difícil porque el nivel es duro” concluye Romina Pérez. En su participación del domingo y luego de una compleja salida, la chilena llegó en la quinta posición en su heat de las clasificatorias del patín carrera 500 metros. No pudo avanzar a la Final A por medallas y en la final B alcanzó el tercer lugar con 0:46.481. Igualmente, accidentada fue la final de los 500 metros femenino del patinaje de velocidad en el Patinódromo del Estadio Nacional. Es que en la tercera definición en la última jornada de los Juegos Panamericanos fue descalificada la venezolana Wilmary Toro por empujar a la colombiana Geiny Pájaro Guzmán. Así es que se produjo una nueva largada con sólo tres participantes, y en esta carrera se impuso la estadounidense Erin Jackson con 0:45.518, ganadora de la medalla de oro. El segundo lugar en Santiago 2023, y la medalla de plata, fue para la ecuatoriana María Arias, con 0:45.632. Y la presea de bronce quedó en poder de la colombiana Geiny Pájaro Guzmán, con 0:45.723. Colombia mandó en 10 mil metros eliminación femenino Con un tiempo de 17:16.877, la colombiana Fabiana Arias fue la mejor en la prueba de los 10 mil metros eliminación femenino, en el último día de los Juegos Panamericanos. A Fabiana Arias la secundó con la medalla de plata su compatriota Gabriela Rueda, con 17:47.448. Javiera San Martín, fue la quinta eliminada. La única chilena en la final,, fue la quinta eliminada. “Busqué revalidar mi resultado en Lima 2019, yo fui medallista de plata, pero lamentablemente siento que la preparación no estuvo acorde. Llevó diez meses entrenando y nada, no se pudo esta vez”, afirmó la representante del Team Chile. “Obviamente esto no se queda acá, el deporte siempre da revanchas, tenemos muchos ejemplos de deportistas que se caen y se levanta y yo no voy a ser la excepción”, prometió. Información ATON y Diario UChile

Durante el fin de semana, se destacaron las medallas logradas en el patinaje de velocidad en las carreras masculinas. ¿Qué pasó con las patinadoras? Aunque no lograron podio durante estos días se recordaba el intenso año en participaciones internacionales y un concentrado entrenamiento como equipo durante los últimos meses. Comenzando las competencias el pasado sábado y dentro del top 10, Romina Pérez finalizó octava en el patinaje de velocidad femenino de los Panamericanos 2023 en los 200 metros meta contra meta, logrando terminar la carrera en 19.534. El oro se lo llevó la representante de Colombia, Geiny Pajaro. La plata quedó en manos de la salvadoreña Ivonne Nochez, con 18.873; y el bronce para la estadounidense Erin Jackson, con 18.909. “Esta prueba me cuesta mucho, yo soy más lenta en la salida y aun así me sentí bien además con el apoyo de la gente. Vino mucha gente, no pensé que iba a estar tan lleno” comentó la deportista que debutó en unos Juegos Panamericanos. “Me costó harto, tuve un año difícil porque vengo de muchas lesiones, me lesioné y recuperé pero luego otra lesión” recuerda Pérez. Su participación era un “sueño” y por lo mismo “estoy igual muy feliz de haber clasificado, me caí dos veces en el Mundial (de este año), me esguincé las dos rodillas por esas caídas y tuve que parar, llegar a kinesiología por un tiempo y después retomé”. Sumarse a estos Juegos “es muy emocionante, no sabía como ordenar mis emociones , esta semana estaba ansiosa y aparte es un campeonato difícil porque el nivel es duro” concluye Romina Pérez. En su participación del domingo y luego de una compleja salida, la chilena llegó en la quinta posición en su heat de las clasificatorias del patín carrera 500 metros. No pudo avanzar a la Final A por medallas y en la final B alcanzó el tercer lugar con 0:46.481. Igualmente, accidentada fue la final de los 500 metros femenino del patinaje de velocidad en el Patinódromo del Estadio Nacional. Es que en la tercera definición en la última jornada de los Juegos Panamericanos fue descalificada la venezolana Wilmary Toro por empujar a la colombiana Geiny Pájaro Guzmán. Así es que se produjo una nueva largada con sólo tres participantes, y en esta carrera se impuso la estadounidense Erin Jackson con 0:45.518, ganadora de la medalla de oro. El segundo lugar en Santiago 2023, y la medalla de plata, fue para la ecuatoriana María Arias, con 0:45.632. Y la presea de bronce quedó en poder de la colombiana Geiny Pájaro Guzmán, con 0:45.723. Colombia mandó en 10 mil metros eliminación femenino Con un tiempo de 17:16.877, la colombiana Fabiana Arias fue la mejor en la prueba de los 10 mil metros eliminación femenino, en el último día de los Juegos Panamericanos. A Fabiana Arias la secundó con la medalla de plata su compatriota Gabriela Rueda, con 17:47.448. Javiera San Martín, fue la quinta eliminada. La única chilena en la final,, fue la quinta eliminada. “Busqué revalidar mi resultado en Lima 2019, yo fui medallista de plata, pero lamentablemente siento que la preparación no estuvo acorde. Llevó diez meses entrenando y nada, no se pudo esta vez”, afirmó la representante del Team Chile. “Obviamente esto no se queda acá, el deporte siempre da revanchas, tenemos muchos ejemplos de deportistas que se caen y se levanta y yo no voy a ser la excepción”, prometió. Información ATON y Diario UChile