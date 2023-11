80a7ae14bb

Juegos PanAm ParapanAm Valentina Toro mantuvo vivo el sueño del oro para Chile en karate La especialista local ganó tres combates y cayó en uno en la jornada clasificatoria. Dirimirá sus medallas esta tarde en el Centro de Eventos de Contacto de Santiago 2023. Diario UChile Sábado 4 de noviembre 2023 14:52 hrs.

La chilena Valentina Toro mantuvo viva la ilusión de sumar una nueva medalla de oro en el karate, categoría mujeres 55 kilos, tras superar la ronda clasificatoria de esta mañana con tres triunfos y una derrota. Aunque partió perdiendo ajustadamente por 5-6 en su primera pelea ante la colombiana Geraldine Peña, la atleta local no se vino abajo y de inmediato se benefició gracias a que el combate con Hana Furomoto, de Canadá, no se realizó por no presentación de la norteamericana. Así, llegó con menos carga física al tercer combate. Esta vez la chilena venció a Yulianne Novak, de Argentina, por 6-4. Finalmente, en su cuarto asalto, Toro logró su clasificación a las rondas finales, donde se repartirán las medallas, luego de vencer a la paraguaya Jennifer Servín, por 8-0. La karateca del país anfitrión de Santiago 2023 comenzará su lucha por el oro a partir de las 16.40 contra la estadounidense Hikari Allen.

