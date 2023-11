fdbaa832ae

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Atleta denuncia haber sido marginada de la Posta 4×400 de Santiago 2023 Poulette Cardoch, atleta chilena e integrante del equipo de la Posta 4x400 afirma que se le dejó fuera de la cuarteta que nos representó en los Panamericanos pese a tener la tercera mejor marca nacional. Diario UChile Martes 7 de noviembre 2023 14:25 hrs.

Una denuncia a través de las redes sociales realizó la atleta chilena, Poulette Cardoch, quien acusa haber sido marginada del equipo femenino de la Posta 4×400 pese a tener una de las mejores marcas del país en dicha prueba. “Muchas personas me han preguntado sobre lo que pasó el sábado respecto de la posta 4×400 mujeres, en la cual no estuve presente dentro del equipo titular”, partió expresando Cardoch, quien afirma que realiza esta declaración para dar a conocer su versión de lo ocurrido “para que algo así jamás vuelva a pasar a ninguna atleta”. De acuerdo al testimonio de la deportista “Llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile. En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí, a mi entrenador, que estaba OK. Incluso en la misma Villa Panamericana, durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular“. La velocista agrega que “el entrenador del relevo, sin avisar nada y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas. Berdine, en ese momento, se encontraba junto a su técnico calentando para la final panamericana de los 800 metros planos, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador del relevo 4×400 sin considerar consecuencia alguna, interrumpió su calentamiento y pidió al técnico que dejara de supervisar a Berdine para informarle que no correría el relevo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poulette Cardoch (@policardochr) Cardoch acusa que “no se me dio ninguna razón de peso concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional”. La atleta lamentó la situación y detalló que “había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas que me permitían ser parte del equipo titular. Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya habúa sido tomada hace días”. La velocista agregó que “debido a lo antes expuesto, se presentó rápidamente el jefe del área de velocidad en la pista y el encargado técnico de la federación. Exigieron explicaciones al entrenador del relevo y exigieron que se cumpliera con los criterios de selección, lo que implicaba incluir a Berdine y a mí en el equipo. El entrenador se negó y fue relevado de su cargo“. Cardoch explicó que “cuando a Berdine y a mí se nos reintegra en el equipo, llegó a la pista de calentamiento gente externa al equipo a presionar e inslutar agresivamente al jefe del área de velocidad, al encargado técnico de la federación y a otros entrenadores de la selección. Ante lo ocurrido, la situación me superó emocionalmente. Después de todo lo acontecido no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí”. La atleta finalizó sosteniendo que “subo esto para prevenir que ocurran cosas así en el futuro. Además para visibilizar una situación que ocurrió previo a una competencia muy importante, por la cual ninguna atleta merecer pasar”. Foto: @fotografiadeportiva

