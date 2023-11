0741e5a4a2

Irene Vallejo: "Me parece importante que defendamos la posibilidad de que todas las ideas tengan su espacio" La destacada escritora española conversó con Radio Universidad de Chile sobre sus libros "El infinito en un junco" y "El futuro recordado". Además, abordó las brechas de acceso a la lectura y a la censura de algunos libros en Estados Unidos. Jueves 9 de noviembre 2023

En su visita a Chile la escritora y filóloga española Irene Vallejo abordó algunas de sus novelas publicadas en nuestro país por Penguin Random House Chile, como “El infinito en un junco” y su nuevo libro titulado “El futuro recordado”, que compila una colección de ensayos de diversos autores. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la autora abordó el proceso de escritura y el éxito tras “El infinito en un junco”, obra ganadora del Premio Nacional de Ensayo (España) 2020 y otros reconocimientos a nivel internacional, así como también fue traducida en al menos 30 idiomas. La doctora en Filología Clásica sostuvo que escribió la pieza “sin expectativas y sin ambiciones en un momento personal muy difícil”, dado que en ese momento atravesó por el complicado nacimiento de su hijo, quien debió ser hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos (UCI). “Realmente no pensé en las demandas del mercado, no hice ningún cálculo, no me planteé quién lo publicaría, o cuándo. Sin red, decidí lanzarme al libro que yo sentía que en ese momento me hacía bien escribir, y me ayudaba, me serenaba y me daba fuerzas para afrontar esa situación”, contó. La escritora también se refirió al acceso a los libros que actualmente tiene la sociedad, así como también abordó la amenaza que representa para el fomento a la lectura la censura de ciertos temas en bibliotecas públicas en Estados Unidos y el mundo. “Hemos pasado de un larguísimo período de siglos en los que la lectura estaba limitada a clases más favorecidas. Entonces era una cuestión de clase, si pertenecías a un determinado ambiente no tenías acceso, era un privilegio y no te correspondía”, señaló. En ese sentido, afirmó que la censura de los libros y las brechas de acceso de los mismo evidencia “que la lectura y los libros siempre han estado perseguidos“. “En Estados Unidos, las bibliotecas públicas han lanzado un llamado de urgencia porque están sufriendo mucho acoso por parte de grupos religiosos e ideológicos, que no quieren que determinados libros estén al alcance de un público amplio”, añadió. “Manifiesto por la lectura” y “El futuro recordado” A propósito de su texto “Manifiesto por la lectura” de 2020, la autora fue consultada por el rol de la literatura y los libros, a lo que sostuvo que la obra mencionada ” trataba de apoyar una política a favor del libro y la lectura en España, y la pregunta que trataba de contestar es por qué hay que apoyar con fondos públicos, campañas y proyectos de promoción a la lectura”. La filóloga expuso que parece obvio que socialmente hay motivos para apoyar y fomentar la lectura, “pero no lo es tanto”. “Y creo que es importante abordarla, razonarla y argumentarla. Hay que decir que el libro es muy peligroso, que son portadores de ideas muy nocivas, y que algunos libros han sido bestsellers y que han fomentado el odio, el racismo”, dijo. “Pero me parece importante que defendamos la posibilidad de que todas las ideas tengan su espacio, y esto alude a la madurez de cada uno de nosotros de juzgar, de pensar, de confrontar, de acudir a distintos libros, y ver la historia desde distintos puntos de vista”, señaló. Con respecto a “El futuro recordado”, Vallejo manifestó por qué es saludable ver las contradicciones del pasado. Así, dijo que aquello “nos ayuda a asumir la complejidad de nuestro propio presente y no aceptar los mensajes excesivamente simplificados”. “Muchas de las ideas políticas y de los conceptos que ahora seguimos utilizando, nacieron en el mundo antiguo y me interesa mucho también la genealogía de esos conceptos, en qué contexto nacieron y en qué juego de intereses, cómo han sido recreados y reelaborados desde el mundo contemporáneos y qué hay detrás de todo ese trayecto”, destacó. Además, subrayó que “históricamente es fascinante (ver las contradicciones del pasado) y nos protege de todas las manipulaciones, sobre todo la de la nostalgia, esa que nos dice que en otros tiempos mucho más autoritarios vivíamos más felices porque había un orden”. Revisa la entrevista completa a continuación: Imagen de portada: Ignacio Gil

