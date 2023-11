a369db0694

Política Ministra Vallejo arremete contra oposición: “No necesitamos críticas, necesitamos propuestas” La vocera de Gobierno llamó a la derecha a aprobar la Ley de Presupuesto 2024 y abrirse a la discusión sobre el Pacto Fiscal para garantizar mayores recursos en materia de seguridad. Además, instó a realizar críticas razonables respecto a migración. Diario UChile Viernes 17 de noviembre 2023 14:40 hrs.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó distintos temas de contingencia nacional en esta jornada, entre ellos la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, el Pacto Fiscal, así como la situación migratoria y la crisis de seguridad pública a nivel nacional. La vocera señaló que el presupuesto para el próximo año ha sido aprobado en su mayoría por el Cámara de Diputadas y Diputados antes de pasar al Senado. Así, Vallejo destacó la importancia de la aprobación del proyecto de la Ley de Presupuesto “para que el trabajo del Estado y del Gobierno, en conjunto con privados, pueda cumplir con necesidades fundamentales” de la población. La secretaria de Estado indicó que hoy la vicepresidente Carolina Tohá viajó a la Región de Tarapacá para inaugurar el Puesto de Observación Fronteriza (POF) en Colchane. En ese sentido, sostuvo que hay “aumentos presupuestarios para el Gobierno en materia de seguridad”. “El presupuesto (de seguridad) también ha aumentado y esperamos que, así como se ha ido aprobando en la Cámara de Diputadas y Diputado, en el Senado también se puedan aprobar los recursos a disposición, porque para mejorar la fiscalización y el control en las fronteras, para fortalecer la labor de nuestras policías: Carabineros, PDI. Para poder tener más infraestructura asociada a la seguridad necesitamos que la Ley de Presupuesto se apruebe“, declaró. En la misma línea, Vallejo subrayó que el Ejecutivo también necesita “que el Pacto Fiscal, que considera mayor recaudación para seguridad, para cuidados y otros áreas, también se pueda aprobar”. “El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya les ha comunicado que es posible que los elementos del Pacto Fiscal estén presentados la próxima semana. Y uno de sus componentes fundamentales es financiar mayor seguridad”, afirmó. “¿Cómo? Con mayor recaudación, entre ellas el combate a la evasión y a la elusión tributaria. Eso implica fortalecer las capacidad del Servicio de Impuestos Internos, implica mejores controles y que no se produzcan situaciones en donde lamentablemente quienes tienen que pagar impuestos, no lo hacen”, añadió. Respecto a los cuestionamientos sobre cómo el Gobierno ha abordado la crisis de seguridad publica del país, la vocera subrayó que han puesto a disposición “recursos adicionales que antes no estaban”, así como también han puesto “mayores capacidades a nuestras policías, a las fronteras para poder controlar la migración y para entregar más herramientas en la persecución del delito, para potenciar además a la Fiscalía con más funcionarios capacitados en el combate al crimen organizado”. “Lo que necesitamos no es solamente críticas, que también son bienvenidas, sino que también propuestas para fortalecer al Estado en estas capacidades”, expresó. ¿Es viable la expulsión de 12 mil personas extrajeras? Parlamentarios de Renovación Nacional le exigieron al Gobierno la expulsión de 12 mil personas extranjeras antes de fin de año. De lo contrario, acusarán constitucionalmente a la ministra de Interior -hoy vicepresidente-, Carolina Tohá. Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “hay que ser bien razonables cuando se hacen este tipo de crítica”. “Estamos hablando de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo de gobierno anterior, y en ese Gobierno las expulsiones fueron alrededor de mil 300 en cuatro años. Hoy se nos pide en un mes expulsar 12 mil. Creo que hay que ser razonables y realistas”, dijo. “No podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer (…). Cuando asumimos Gobierno las fronteras estaban prácticamente abandonas, los equipos tecnológicos, los radares, muy pocos funcionando, las policías con equipamientos que no se renovaban hace años y no podían funcionar. Hemos hecho un esfuerzo significativo, obviamente no nos conformamos, porque hay que seguir trabajando”, añadió. Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó que el Ejecutivo se está tomando en serio la crisis migratoria del país, tanto como la de seguridad pública, “pero no es comprensible que un sector político que fue Gobierno hace poco tiempo, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había expulsar, hoy exija en un mes expulsar 10 veces más de lo que no pudieron ellos”.

