Justicia Nacional Política Desfalco en Algarrobo: Tesorera municipal queda en prisión preventiva y diputados piden renuncia al alcalde José Luis Yáñez (UDI) La funcionaria municipal habría traspasado, desde marzo del 2022, más de mil millones de pesos, entre otros, a dos familiares del máximo jefe comunal. Por lo mismo, la Fiscalía de San Antonio decretó una orden de detención contra el edil. Bárbara Paillal Martes 21 de noviembre 2023 19:57 hrs.

La municipalidad de Algarrobo está bajo el ojo del Ministerio Público. Desde principios de agosto la entidad investiga traspasos irregulares desde la administración comunal que -en conjunto- suman más de mil millones de pesos. El desfalco fue informado por funcionarios de la alcaldía y habría sido ejecutado por la Tesorera Municipal, Belén Carrasco. Por lo mismo, y tras comparecer ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), Carrasco fue detenida este lunes por la PDI. De hecho, hoy se realizó su audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de San Antonio, quedando con prisión preventiva y en calidad de autora de malversación de caudales públicos. Tras la audiencia, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. En la instancia, el fiscal Claudio Rebeco dejó en evidencia que Carrasco era una funcionaria administrativa que asumió dicha labor, desde donde posibilitó transferencias de cuantiosas sumas de dineros sin justificación, entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, a cuatro cuentas no vinculadas con el municipio, dos asociadas a la propia tesorera y dos relacionadas a familiares del alcalde de la comuna, José Luis Yáñez (UDI). En consecuencia, este martes parlamentarios oficialistas pertenecientes al distrito N°7 de la Región de Valparaíso enviaron una carta al alcalde de Algarrobo solicitando su renuncia, endosando su responsabilidad política y jurídica como máximo jefe comunal. Cabe señalar que Yáñez presentó una licencia médica por 15 días a partir del pasado viernes. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada del distrito N°7, Camila Rojas (Comunes), afirmó que “estamos hablando de que se transferían (recursos) desde las arcas municipales a cuentas corrientes, donde estarían involucrados miembros del círculo íntimo del alcalde de Algarrobo. Estamos hablando de una suma que ya va en más de mil millones”. “Entonces, nos interesa especialmente que esto se aclare, que se investigue y que las responsabilidades penales, administrativas y civiles se ejecuten”, añadió. Junto a ello, mencionó que “de lo que se tiene conocimiento es que las transferencias habrían sido realizadas por parte de esta tesorera cumpliendo esta labor que evidentemente no era encomendada de manera legal”. Sobre las acciones que ha tomado el máximo jefe comunal, la parlamentaria señaló que “él hace algunas semanas realizó una autodenuncia, sin embargo, a nosotros nos parece fundamental que -dado los antecedentes que existen- derechamente renuncie porque lo que está aquí en juego es la fe pública y no podemos permitirnos que un caso de esta envergadura no tenga la consecuencia pública más relevante que puede tener, que es, que él no siga al mando de la comuna”. En esa línea, la diputada por el distrito N°7 reflexionó sobre el rol de la UDI como fuerza política donde milita el edil, y declaró que “en cualquier organización ya sea política o de otro carácter, una junta de vecinos, una organización comunitaria, pueden ocurrir casos de corrupción, de falta de probidad, pero lo importante es cómo se actúa frente a ellos”. “Y, en ese sentido, hay que tomar acciones, hay que tomar definiciones, y a mí me parece muy relevante que la UDI desde ya señale que es lo que va a hacer respecto a este alcalde que es UDI, que firmó por la UDI en 2020, y por lo tanto es necesario conocer que va a hacer respecto de las acusaciones que hay en contra de un alcalde de sus filas y que no es el único caso que hoy está siendo investigado de militantes suyos en situaciones de este carácter”, zanjó. Comparto con @jorbritoh la importancia de que la @udipopular tome acciones respecto de este caso, donde habría más de mil millones en desfalco!!! https://t.co/cnqclVOT8Y — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) November 21, 2023 Cabe destacar que esta petición de cese en el cargo y pronunciamiento contra la UDI también fue secundada por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis (del distrito N°7), quién afirmó que “aquí a lo menos hay una responsabilidad política, administrativa y el alcalde debiese renunciar, y yo le pido a la UDI que a lo menos comunique cuál es el sentimiento que ellos tienen frente a un alcalde que es de su partido”. Ante las presiones y luego de los antecedentes entregados por la Fiscalía, por medio de un comunicado la mesa directiva de la UDI decidió suspender la militancia del alcalde de Algarrobo. Asimismo, señalaron la determinación de “no considerar al alcalde como futuro candidato en los próximos procesos electorales”. “Desde la UDI, estamos comprometidos con la integridad y la responsabilidad en la gestión pública. Por eso, hemos tomado estas medidas, que van en consonancia con nuestros principios de transparencia y probidad”, aseguraron. Orden de detención contra el jefe comunal Luego de la audiencia de formalización, desde la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía de San Antonio se decretó una orden de detención contra el alcalde José Luis Yáñez. La medida fue interpuesta puesto que la malversación de mil millones de pesos -a juicio de las autoridades-, junto a los antecedentes entregados por la fiscalía en esta jornada, dan cuenta de una grave “corrupción” en la comuna. “Efectivamente hemos solicitado una orden de detención y el tribunal la ha concedido respecto al alcalde que esperamos que pueda materializarse si es que él no se presenta voluntariamente dentro de las siguientes horas“, confirmó el fiscal. Imagen de Portada: yanezalcalde

