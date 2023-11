0b2d0ee70c

Juegos PanAm ParapanAm Dos platas y un bronce: Así fue la espectacular mañana de Chile en el para tiro con arco Las preseas vinieron de la mano de Mariela López y Víctor Saiz, en el W1 y de Mariana Zúñiga, en el Compuesto Open. Esta última, también participó en los Juegos Panamericanos, por lo que ya se ha convertido en una embajadora de la disciplina. Fernanda Araneda Miércoles 22 de noviembre 2023 14:24 hrs.

Dos platas y un bronce, ese fue el excelente resultado de nuestro país esta mañana en el para tiro con arco. La primera de esta preseas fue la plata de Mariela López, que luego de enfrentarse a la norteamericana, Tracy Otto, quien terminó en el segundo lugar de la categoría W1 Femenino destinado a deportistas en silla de ruedas. La paradeportista nacional, Mariela López, destacó el apoyo que ha recibido tanto de sus propios compañeros de equipo, como del equipo técnico y de la Federación del para tiro con arco. “Estoy demasiado feliz porque tenemos un equipo increíble, somos amigos y somos compañeros. Además, tenemos un equipo técnico genial, con conocimientos de primer nivel y nos apoya también nuestra Federación. Todo ha sumado para los resultados que hoy se están dando“, dijo López. La medallista en los juegos paralímpicos, que además participó en los recientes Juegos Panamericanos, Mariana Zúñiga, también se llevó una plata este miércoles. La ganadora en la categoría Compuesto Open Femenino, finalmente fue la costarricense Pilar Riveros, que venció a la chilena solo por un punto. De todas maneras, al finalizar esta competencia Zúñiga aseguró estar feliz con el logro y se refirió al rol que ha tenido como una suerte de embajadora del equipo nacional de para tiro con arco. “En boca de muchos de mis compañeros he escuchado que han partido porque me vieron a mí, pero yo creo que no estoy sola en el equipo, lo estamos formando todos juntos (…). Si bien, yo soy la que lleva más tiempo y la que un poco es la cara visible de todo esto, hay mucho por detrás, están todos mis compañeros que hoy demostraron que el tiro con arco chileno está diciendo presente”, planteó. “Si bien, yo soy la que lleva más tiempo y la que un poco es la cara visible de todo esto, hay mucho por detrás, están todos mis compañeros que hoy demostraron que el tiro con arco chileno está diciendo presente”, agregó. En la categoría W1 Masculino, nuestro país se quedó con la medalla de bronce de la mano del arquero Víctor Saiz. Este último, tuvo un particular gesto con su contrincante, el estadounidense Lucas Herro, a quien le regaló un cintillo mapuche. “Cada vez que yo viajo llevo cosas de mi tierra, símbolos. A cada uno de los que vinieron les regalé un trarilonco, que es un símbolo de los guerreros, porque somos guerreros, como todos los deportistas nos anteponemos a la adversidad”, explicó Saiz. “Son las cosas lindas de mi pueblo, no todo es malo allá. La tele a veces muestra solo lo malo, hacemos noticia solo por las cosas malas, pero es una tierra muy generosa y muy llena de cosas hermosas”, señaló. Hoy es el último día de competencias del para tiro con arco. Por ello, para los aficionados de este deporte lo que resta es seguir a este equipo en su próximo desafío: los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

