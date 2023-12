729505e00b

Deportes Bienvenido Front deja de ser el Head Coach del remo chileno El considerado artífice del excelente rendimiento que ha tenido este deporte en nuestro país durante los últimos años abandona su cargo por razones personales. Ahora el Comité Olímpico se encuentra trabajando en encontrar a su reemplazante. Claudio Medrano Lunes 4 de diciembre 2023 14:00 hrs.

Un duro golpe al deporte chileno se dio a conocer este lunes luego que el Comité Olímpico de Chile confirmara la salida del Head Coach de la Federación de Remo de Chile, Bienvenido Front. El español llegó a nuestro país en 2013 y en un periodo de diez años logró ganar junto a su equipo más de 80 medallas internacionales, incluyendo las 10 preseas que los remeros chilenos consiguieron en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Razones familiares” fue la explicación que entregó Bienvenido Front respecto de su partido y agregó que es una decisión que estaba tomada hace meses y que ya “era imposible seguir postergando”. “No hay ningún motivo para que yo abandone Chile porque lo he disfrutado mucho, pero hay una razón y esa es mi familia. En mis 45 años como profesional nunca mis hijos ni mi familia me pidieron nada, pero ahora sí me lo pidieron”, detalló Front. El entrenador agregó que “si estuviese en mis manos volvería el tiempo 11 años atrás para volver a vivir esta hermosa aventura que tuve en Chile“. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, explicó cómo será la preparación de las mellizas Abraham, pensando en su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 y señaló que “las mellizas viajarán a París y se prepararán junto a Bienvenido en su pueblo. Él quiere ayudar al remo chileno pero sin ninguna retribución”. El dirigente agregó que “Bienvenido además nos está ayudando a encontrar su reemplazante. Todavía hay que presentarlo al Plan Olímpico para que lo apruebe, pero será difícil reemplazar a Bienvenido, pero lo que más me interesa es que tenga el mismo régimen y la misma metodología que él”. Respecto de cómo se debiese encausar el proceso del remo chileno, Bienvenido Front afirmó que “lo bueno que hemos hecho en remo es que ya estamos trabajando para los Juegos Panamericanos del 2031. Ya llevamos cuatro años trabajando con jóvenes nacidos entre 2008 y 2009 con vista a esos Juegos. Entonces, el futuro está asegurado y la prueba está en que en el último campeonato de clase baja hubo 456 inscritos, en el mismo torneo, pero de 2015 hubo 76”. Mientras se aprueba el nombre del reemplazante de Bienvenido Front, el equipo de remo de Chile estará a cargo del ayudante del español, el entrenador Cristián Gómez. Foto: Photosport.

