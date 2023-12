b1d4997748

9d26768c57

Medio Ambiente Nacional Salud Un verano más cálido de lo normal: Dirección Meteorológica de Chile entrega proyecciones para época estival Catalina Cortés, jefa de la Oficina Servicios Climáticos, aclaró que "es muy difícil que nosotros esperemos una condición tan extrema como en el hemisferio norte". En tanto, Michele D'Lherbe, experto en gestión de emergencias entregó recomendaciones. Jocelyn Jara Miércoles 6 de diciembre 2023 16:31 hrs.

Compartir en

Esta mañana la Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer las proyecciones para este verano, junto con aclarar dudas con respecto a las altas temperaturas que se esperan. La meteoróloga, jefa de la Oficina Servicios Climáticos, Catalina Cortés, entregó detalles al respecto, además de referirse a los efectos adversos de las lluvias que se presentaron este año. “Sabemos que el evento del Niño tiende a ir en aumento de las temperaturas, que es potenciado también con el calentamiento global, y que es lo que se vio más o menos en el hemisferio norte en Europa durante este verano, o invierno del hemisferio sur. Es muy difícil que nosotros esperemos una condición tan extrema como se vio en el hemisferio norte, debido a que tenemos una mayor superficie marina que nos aporta a equilibrar las temperaturas”, señaló Cortés. No obstante, sí se registrarán altas temperaturas que llegarán en los próximos meses. Sobre esto, la meteoróloga indicó que “el escenario de altas temperaturas para el verano, es algo que en realidad no ha cambiado, es lo que hemos visto durante todos los veranos. Es una condición típica, de hecho, hay índices de que las temperaturas sobre 30° van en aumento cada diez años y es lo que se asocia a este pronóstico. Hay distintos factores que están jugando para que este verano sea más cálido de lo normal, y si bien venimos de un invierno y de una primavera lluviosa, sabemos que esa misma situación favorece la vegetación, que de alguna forma es material combustible para los incendios forestales”. Por otro lado, el consultor en Gestión de Emergencias, Michele D’Lherbe se refirió a la gestión del Estado con respecto a la difusión de información en materia de prevención frente a eventos climáticos. “Prácticamente es una década con impacto relevante en materia de clima extremo. Principalmente el déficit se debe a las temporadas de verano con altas temperaturas, donde no vemos campañas públicas, porque no está la costumbre en Chile de que el Estado haga campañas masivas simples, a través de los medios de comunicación, entregando la información básica de preparación de autocuidado”, sostuvo. “Esto es muy relevante porque cuando hablamos de prevenir el golpe de calor, la primera línea de respuesta para prevenir o evitar este tipo de situaciones, es el autocuidado, y ahí entonces la forma de involucrar a la comunidad, es simplificando y masificando información”, aseguró D’Lherbe. El experto también entregó algunas recomendaciones generales para enfrentar las altas temperaturas que se pronostican para este verano en Chile. “Las precauciones son la no exposición al calor, mucha hidratación para todos: personas en mayor o menor riesgo; y a conciencia, eso significa beber agua y no otro tipo de líquidos idealmente, o sea, no bebidas energéticas, ni alcohol, ni bebidas azucaradas, sino que principal e idealmente, agua pura, fresca, fría, y a conciencia, es decir, no cuando tengamos sed, puesto que ya ahí es beber de manera tardía, porque el cuerpo demora en hidratarse”, recalcó. Imagen de portada: Mediabanco

Esta mañana la Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer las proyecciones para este verano, junto con aclarar dudas con respecto a las altas temperaturas que se esperan. La meteoróloga, jefa de la Oficina Servicios Climáticos, Catalina Cortés, entregó detalles al respecto, además de referirse a los efectos adversos de las lluvias que se presentaron este año. “Sabemos que el evento del Niño tiende a ir en aumento de las temperaturas, que es potenciado también con el calentamiento global, y que es lo que se vio más o menos en el hemisferio norte en Europa durante este verano, o invierno del hemisferio sur. Es muy difícil que nosotros esperemos una condición tan extrema como se vio en el hemisferio norte, debido a que tenemos una mayor superficie marina que nos aporta a equilibrar las temperaturas”, señaló Cortés. No obstante, sí se registrarán altas temperaturas que llegarán en los próximos meses. Sobre esto, la meteoróloga indicó que “el escenario de altas temperaturas para el verano, es algo que en realidad no ha cambiado, es lo que hemos visto durante todos los veranos. Es una condición típica, de hecho, hay índices de que las temperaturas sobre 30° van en aumento cada diez años y es lo que se asocia a este pronóstico. Hay distintos factores que están jugando para que este verano sea más cálido de lo normal, y si bien venimos de un invierno y de una primavera lluviosa, sabemos que esa misma situación favorece la vegetación, que de alguna forma es material combustible para los incendios forestales”. Por otro lado, el consultor en Gestión de Emergencias, Michele D’Lherbe se refirió a la gestión del Estado con respecto a la difusión de información en materia de prevención frente a eventos climáticos. “Prácticamente es una década con impacto relevante en materia de clima extremo. Principalmente el déficit se debe a las temporadas de verano con altas temperaturas, donde no vemos campañas públicas, porque no está la costumbre en Chile de que el Estado haga campañas masivas simples, a través de los medios de comunicación, entregando la información básica de preparación de autocuidado”, sostuvo. “Esto es muy relevante porque cuando hablamos de prevenir el golpe de calor, la primera línea de respuesta para prevenir o evitar este tipo de situaciones, es el autocuidado, y ahí entonces la forma de involucrar a la comunidad, es simplificando y masificando información”, aseguró D’Lherbe. El experto también entregó algunas recomendaciones generales para enfrentar las altas temperaturas que se pronostican para este verano en Chile. “Las precauciones son la no exposición al calor, mucha hidratación para todos: personas en mayor o menor riesgo; y a conciencia, eso significa beber agua y no otro tipo de líquidos idealmente, o sea, no bebidas energéticas, ni alcohol, ni bebidas azucaradas, sino que principal e idealmente, agua pura, fresca, fría, y a conciencia, es decir, no cuando tengamos sed, puesto que ya ahí es beber de manera tardía, porque el cuerpo demora en hidratarse”, recalcó. Imagen de portada: Mediabanco