Nacional Política Alberto Mayol por Caso Convenios: “Quizás el ministro (Montes) cae, pero no va a significar que se apacigüe la magnitud del volcán” El académico de la U. de Santiago señaló que de no haber corrupción, los hechos igualmente no pasarían la "criba" del Frente Amplio que se construyó con un discurso contra los 30 años de corrupción política. "La doble moral es el tema central", dijo. Diario UChile Viernes 15 de diciembre 2023 13:14 hrs.

El sociólogo, cientista político, escritor y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, se refirió al Caso Convenios y las implicancias para el Frente Amplio como nueva fuerza política que se construyó con un discurso contra los gobiernos y los actos de corrupción político-interna de los últimos 30 años. En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico sostuvo que el “proyecto del Frente Amplio estaba en romper esa estructura y con un discurso muy claro que el objetivo era remplazar a una élite política que no había sido capaz de dar el ancho y con esta tesis de la superioridad moral que tanto se ha criticado, que efectivamente es desagradable de por sí, pero aún más ominosa cuando nos encontramos con una situación en la cual eso no se verifica en los hechos”. “De no haber delitos igual hay situaciones éticamente no plausibles, hay escenas complejas (…), son situaciones que no pasarían la criba del mismo grupo que está involucrado, entonces esa situación de doble moral yo creo que es el tema central”, señaló. En esa línea, explicó que “para una fuerza política nueva, cuya virtud fundamental era poder llegar, entre otras cosas, a entregar este mensaje, evidentemente ha significado una crisis grande”. En relación a las consecuencias para el Gobierno, Mayol detalló que el proyecto político de la actual administración se juega bajo dos variables: la viabilidad política y la entereza moral. “La viabilidad política es que todo lo que yo estoy diciendo antes, yo logro hacerlo (…) la política se hace con goles, con logros, no se puede hacer diciendo ‘vamos de derrota en derrota hasta la victoria final'”, detalló. “Luego, la entereza moral que significa básicamente sostener en pie elementos centrales de tu mensaje, no obstante sean complejos de administrar políticamente, no obstante te generen problemas con algún actor nacional. Se tiene que notar en tres o cuatro cosas: en sostener ciertas banderas que son para ti irreductibles“, afirmó. Para el sociólogo, el problema de esta crisis es que “la entereza moral se habría ablandado fácilmente en este proceso y la viabilidad política también, porque es bien evidente, pase lo que pase, que esos proyectos tienen poquísimo que ver en monto, forma y gestión con las posibilidades de mejora real de las personas que están en asentamientos precarios en las distintas regiones o con las problemáticas que tiene la ciudadanía”. En relación al ministro de Vivienda, el académico señaló que “la situación del ministro Montes no quedó resuelta la vez pasada, simplemente quedó postergada, entonces cada vez que aparezca algo va a estar en crisis de nuevo y con rumor de que podría salir”. Sobre cómo debería proceder el Gobierno ante esta crisis, Mayol sostuvo que “en este caso la acción temprana no fue temprana, fue tardía, finalmente el ministro Jackson cae por computadores, no cae por este caso. Se produce una entrega a riego por goteos que es justamente lo que se señala que no es la forma de gestionar las crisis, tú lo que tienes que hacer es hacer un recorte”. “Y eso es lo que no se ha hecho y probablemente no se va a hacer, y no sé si ya sirve hacerlo porque honestamente creo que la crisis va a continuar. Es difícil hacer un recorte ahora, quizás el ministro cae pero no va a significar que se apacigüe la magnitud del volcán“, zanjó. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace:

