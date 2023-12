e30f11ec30

Proceso Constituyente Carolina Tohá concurrió a votar luego de ser autorizada por un médico La ministra del Interior, Carolina Tohá, concurrió a votar a la Estación Mapocho hoy en la tarde, autorizada por un médico, luego de que el viernes se informara que había sido diagnosticada con Covid-19. Diario UChile Domingo 17 de diciembre 2023 18:38 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, concurrió a votar a la Estación Mapocho hoy en la tarde, autorizada por un médico, luego de que el viernes se informara que había sido diagnosticada con Covid-19. Según explicó la propia ministra, la decisión se tomó luego de que fuera autorizada por un especialista. “Los doctores me dieron el alta y me autorizaron a votar. Importa la mascarilla, obviamente, por precaución”, dijo. En relación a la jornada electoral, Tohá indicó que “el proceso ha estado todo el día andando como es habitual, de manera muy ordenada, los datos preliminares muestran una gran participación, pero no podemos todavía hacer evaluaciones hasta que no termine la jornada y no tengamos números formales al respecto”. “Es importante decir que hemos tenido en este proceso distintos momentos de votación, distintos resultados, algunos han estado contentos, otros han estado tristes, pero siempre las personas han respondido de forma muy responsable, muy cívica, y el proceso electoral ha sido ordenado, ha sido correcto y ha dado resultados confiables”, continuó la ministra. “Esperamos que hoy día no sea la diferencia, sino que se confirme esa tradición tan importante, tan valiosa que Chile tiene”, finalizó Tohá, de quien se informó a través de la cuenta X del Gobierno que “su regreso a las labores presenciales será informada oportunamente”. Fuente y foto: ATON Chile.

