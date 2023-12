10f649ed6b

Política Michelle Bachelet: “No están los tiempos para darse gustitos políticos” La expresidenta criticó a la oposición por decir que no "cederán ni un centímetro a las reformas" del Ejecutivo. "Esas declaraciones no hacen daño al Gobierno, sino que hacen daño a las personas", destacó. Diario UChile Jueves 21 de diciembre 2023 12:08 hrs.

La expresidenta Michelle Bachelet respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno en materia previsional y tributaria. Además, criticó a la oposición por querer “darse un gustito” negándose a llegar a acuerdos para aprobar las reformas emblemáticas del Ejecutivo. Durante su intervención en el seminario “¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia”, organizado por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo, Bachelet sostuvo que “la agenda de desafíos del país es enfocarse en resultados importantes para la vida de las personas. Y muchos de los problemas que hoy enfrentamos como país no son, como algunos pretenden hacer creer, responsabilidad exclusiva de este Gobierno, porque el país no se inventa cada cuatro años ni se refunda con cada elección”. La exmandataria también se refirió a la necesidad de llegar a consensos para sacar adelante iniciativas emblemáticas como la reforma previsional. “Los acuerdos deben introducirse en resultados e ir en directo beneficio a la población, de ayudar a las personas en su vida diaria. Y eso es lo que debemos aspirar y eso es lo que toda la clase política debiera colaborar”, afirmó. En ese sentido, indicó que “las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, ‘la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas del Gobierno’, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al Gobierno, sino que hacen daño a las personas. A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan”. “No están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos. Bueno, nunca están los tiempos para darse gustitos políticos”, recalcó la expresidenta, en su primera intervención pública en temas de contingencia desde el plebiscito constitucional del domingo.

