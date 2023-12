48835b188d

Nacional Macrozona Sur: Dichos de directora del INDH reabren debate sobre posibilidad de diálogo con la CAM Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguraron que las declaraciones de su directora fueron a título personal, y que no se ha discutido algo parecido en el consejo de la institución. Camilo Vega Martes 26 de diciembre 2023 19:05 hrs.

Controversia generaron las declaraciones de la directoria del Instituto Nacional De Derechos Humanos, Consuelo Contreras, sobre incluir a la Coordinadora Arauco Malleco en las mesas de diálogo en la macrozona sur. En conversación con El Mercurio, Contreras se refirió al informe “Sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile” y recalcó que las propuestas de diálogo entregadas a los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y al actual mandamás Gabriel Boric, no han funcionado y que se “deberían tomar medidas de otro tipo”. Fue en esa línea que la directora del INDH sostuvo que se debe establecer una tregua e incluir a la CAM en las mesas de diálogo, “siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período”. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se desmarcan de las declaraciones de Consuelo Contreras, asegurando que fueron a título personal y no representando a la institución. “Estas (declaraciones) no han pasado por el Consejo, no hemos discutido una cuestión de esta naturaleza. Nosotros como consejo, y por lo tanto como institución, tenemos una propuesta de diálogo entre pueblos indígenas y el Estado de Chile”, señaló el consejero del INDH, Juan Carlos Cayo, al ser consultado por Radio Diario Universidad de Chile. Además, las declaraciones de Consuelo Contreras generaron una rápida reacción en la oposición. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, acusó a la directora del INDH de desconexión sobre la situación que se vive en la macrozona sur. “Eso pasa cuando hay gente que no conoce lo que pasa aquí en la Región de la Araucanía. Le pediría que mire el propio informe que ellos hicieron. ¿Cómo van a sentar a la CAM, a los terroristas con sus M16, cuando estén conversando? Esta gente nos divide”, expresó el parlamentario. Fue en ese aspecto que el diputado Mellado recordó el propio informe realizado por el INDH sobre la situación en la zona. “Ese informe dice que hay quemas de iglesias, hay problemas con la educación porque queman los colegios y le disparan a los furgones, a los agricultores los echan de sus territorios”, mencionó. Desde el oficialismo también reaccionaron a las declaraciones de Consuelo Contreras. En su vocería de cada martes, la ministra Camila Vallejo aseguró que: “hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo. Si hay actores que tienen realmente disposición a dialogar, y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, es que vamos a conversar”. Esta no es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de una mesa de diálogo que involucre a todas las partes. En julio pasado, el INDH presentó una propuesta para avanzar en el diálogo con los pueblos indígenas. En ella abogan por conversaciones que mejoren la deteriorada convivencia entre los diversos sectores involucrados en los conflictos en la macrozona sur. Foto: Aton

