Cristián Cruz por condena a Juan Emilio Cheyre: “Su nombre y apellido son sinónimos de delito, de crueldad y de mentira”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte y representante de familiares de las víctimas, Cristián Cruz, abordó la condena de la Corte Suprema a Juan Emilio Cheyre. El máximo tribunal recalificó la responsabilidad del ex comandante en jefe del Ejército, pasando de encubridor a cómplice de los 15 homicidios ocurridos en el Regimiento Arica N° 2 de La Serena el 16 de octubre de 1973 y elevando su sentencia a cinco años de presidio en libertad vigilada. Al respecto, el jurista señaló que “en virtud de los medios de prueba, alegábamos que fuese condenado en calidad de autor, de hecho, la Fiscalía Judicial que es un funcionario del Poder Judicial, que estudió el expediente y que tiene que emitir un informe, fue del parecer de condenar al señor Cheyre en calidad de autor y a 20 años“, sostuvo. “No éramos los únicos que veíamos en el rol del señor Cheyre la autoría, obviamente que tampoco nos gusta el hecho que él sea el único que no va a la cárcel, de hecho, los encubridores que tiene menor responsabilidad fueron condenados a cinco años y un día, y él señor Cheyre que es cómplice, o sea una responsabilidad mayor, a cinco años”, recalcó. Cabe destacar que este jueves se pronunciaron también los abogados defensores del general en retiro, los juristas Jorge Bofill y Sebastián Contreras, por medio de un comunicado, calificaron la sentencia como “equívoca, asombrosa y una verdadera lástima”, afirmando que “la historia absolverá a Juan Emilio Cheyre“. En respuesta, Cruz sostuvo que “se cayó por un lado la máscara del nunca más, por otro lado, que los abogados defensores de un violador de los derechos humanos citen a Fidel Castro con “la historia me absolverá”, a mi no me dice mucho tampoco, son frases al voleo”. “Él fue llevado a un juicio, tuvo derecho a la debida defensa, lo que no tuvieron las 15 víctimas de La Serena y el resto de los prisioneros y demás víctimas de otros episodios en el mismo recinto militar donde estaba el señor Cheyre”, añadió. En ese sentido, declaró que “para nosotros finalmente está la tremenda tranquilidad de saber que peleamos contra titanes, ustedes no imaginan todo lo que pasamos, los familiares, la defensa de estos familiares, de las víctimas. Y cuando uno suma toda esa ecuación, uno tuvo que haber dicho ‘pucha, tuvo que haber salido absuelto con el nivel de presión”. “Y aún así, no solo no quedó como encubridor -que era la menor responsabilidad- sino que como cómplice. Hoy día su nombre y apellido son sinómimos de delito, de crueldad, de mentira y de frases llenas de aire cuando se pretende instalar el “nunca más” y que alguien lo reivindique o su abogado es del todo irrelevante”, afirmó. Finalmente, el abogado se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Y en esa línea, señaló que “en cuanto a los organismos castrenses, uno no ve un compromiso real en un nunca más, en garantizar la no repetición, más allá de lo que nos digan nuestras autoridades civiles”. También apuntó a falencias del Plan Nacional de Búsqueda en relación a que no aborda los “detenidos desaparecidos en democracia”. “El señor José Huenante, José Vergara, detenidos desaparecidos por Carabineros en Puerto Montt, Puerto Varas, Alto Hospicio, ¿acaso el Gobierno dice que hay víctimas de primera y segunda?”, cuestionó. “Y dentro de ese Plan Nacional de Búsqueda ¿cuál es el mecanismo para forzar que los organismos policiales y castrenses entreguen la información? La conmemoración al principio me parecía más bien, como estaba planeada, un verdadero Lollapalooza de los derechos humanos, quitándole un contenido político y llevándolo a un aspecto cultural”, afirmó. Revisa la entrevista completa a continuación: Imagen de Portada: Agencia ATON

