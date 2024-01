e108cb1f41

9342abc3f4

Justicia Pueblos originarios Corte de Apelaciones de Temuco ordena libertad condicional para el machi Celestino Córdova La Segunda Sala del Tribunal estimó que la autoridad mapuche cumple con todos los requisitos legales para cumplir el saldo de la pena impuesta. La familia Luchsinger apelará por el fallo. Diario UChile Martes 2 de enero 2024 18:09 hrs.

Compartir en

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdova y ordenó tramitar su libertad condicional para el cumplimiento de condena por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. Cabe recordar que el machi cumple una pena de 18 años de cárcel condenado como autor de un delito consumado de incendio con resultado de muerte, por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay. La Segunda Sala del Tribunal dejó sin efecto la resolución dictada por la Comisión de Libertad Condicional y estableció que Celestino Córdova cumple con todos los requisitos legales para cumplir el saldo de la pena impuesta. El fallo indica que en “el informe psicosocial emanado del organismo técnico de Gendarmería se señala que se observan importantes avances (en el condenado), tales como una valoración positiva y adherencia al plan de intervención vigente, labores sistemáticas realizadas dentro de la unidad penal, capacitaciones en CCP Temuco y cursos de capacitación en CET Vilcún, mantiene permisos de salida trimestral y de fin de semana, sin que se indiquen incumplimientos”. Asimismo, se estableció que hizo un uso “positivo y adaptación a los espacios brindados para favorecer el desarrollo de espiritualidad y cultura, en razón de su autoridad ancestral dentro del pueblo mapuche, particularmente machi en su comunidad”. Debido a esto, la corte concluyó que “el sentenciado ha cumplido con la totalidad de las exigencias reglamentarias que le eran aplicables al tiempo de iniciar su condena y mayoritariamente con las exigencias en actual vigencia para optar al beneficio de libertad condicional, manifestando incluso empatía por el daño generado por el ilícito”. De esta forma, la instancia decretó dar continuidad a los trámites tendientes a la concesión del beneficio de libertad condicional que fue solicitado en favor del machi Celestino Córdova Apelación de la familia Luchsinger-Mackay De acuerdo a La Tercera, el abogado Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger-Mackay anunció este martes que apelarán al fallo que ordena tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova, puesto que alegan que el condenado “no cumple con los requisitos que establece la ley para optar a este beneficio”. “Nos enteramos el día de hoy del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que concede el beneficio de libertad condicional a Celestino Córdova, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en la Granja Lumahue. En esta oportunidad no tuvimos la opción de participar de la audiencia respectiva, toda vez que no fuimos emplazados, no obstante lo anterior, tenemos hasta el 4 de enero, fecha emblemática además, para deducir un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema, cuestión que vamos a hacer sin lugar a dudas”, señaló el abogado. De esa manera, Tenorio aseguró que el condenado “no cumple con los requisitos que establece la ley para optar a este beneficio”. “Pese a que ya está en condiciones absolutamente beneficiosas cumpliendo su condena desde hace mucho tiempo en el CET de Vilcún, estimamos que debe cumplir el máximo rigor de la pena como en derecho corresponde”, recalcó.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdova y ordenó tramitar su libertad condicional para el cumplimiento de condena por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. Cabe recordar que el machi cumple una pena de 18 años de cárcel condenado como autor de un delito consumado de incendio con resultado de muerte, por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay. La Segunda Sala del Tribunal dejó sin efecto la resolución dictada por la Comisión de Libertad Condicional y estableció que Celestino Córdova cumple con todos los requisitos legales para cumplir el saldo de la pena impuesta. El fallo indica que en “el informe psicosocial emanado del organismo técnico de Gendarmería se señala que se observan importantes avances (en el condenado), tales como una valoración positiva y adherencia al plan de intervención vigente, labores sistemáticas realizadas dentro de la unidad penal, capacitaciones en CCP Temuco y cursos de capacitación en CET Vilcún, mantiene permisos de salida trimestral y de fin de semana, sin que se indiquen incumplimientos”. Asimismo, se estableció que hizo un uso “positivo y adaptación a los espacios brindados para favorecer el desarrollo de espiritualidad y cultura, en razón de su autoridad ancestral dentro del pueblo mapuche, particularmente machi en su comunidad”. Debido a esto, la corte concluyó que “el sentenciado ha cumplido con la totalidad de las exigencias reglamentarias que le eran aplicables al tiempo de iniciar su condena y mayoritariamente con las exigencias en actual vigencia para optar al beneficio de libertad condicional, manifestando incluso empatía por el daño generado por el ilícito”. De esta forma, la instancia decretó dar continuidad a los trámites tendientes a la concesión del beneficio de libertad condicional que fue solicitado en favor del machi Celestino Córdova Apelación de la familia Luchsinger-Mackay De acuerdo a La Tercera, el abogado Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger-Mackay anunció este martes que apelarán al fallo que ordena tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova, puesto que alegan que el condenado “no cumple con los requisitos que establece la ley para optar a este beneficio”. “Nos enteramos el día de hoy del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que concede el beneficio de libertad condicional a Celestino Córdova, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en la Granja Lumahue. En esta oportunidad no tuvimos la opción de participar de la audiencia respectiva, toda vez que no fuimos emplazados, no obstante lo anterior, tenemos hasta el 4 de enero, fecha emblemática además, para deducir un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema, cuestión que vamos a hacer sin lugar a dudas”, señaló el abogado. De esa manera, Tenorio aseguró que el condenado “no cumple con los requisitos que establece la ley para optar a este beneficio”. “Pese a que ya está en condiciones absolutamente beneficiosas cumpliendo su condena desde hace mucho tiempo en el CET de Vilcún, estimamos que debe cumplir el máximo rigor de la pena como en derecho corresponde”, recalcó.