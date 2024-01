e58ffe84b7

Pensiones Política Andrés Giordano sobre oposición en el debate previsional: “No se han movido ni un solo milímetro de su postura obtusa” El diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo aseguró que se han usado "diversas herramientas para dilatar las discusiones" y como consecuencia, "quienes siguen esperando, son las personas mayores". Fernanda Araneda Jueves 4 de enero 2024 16:47 hrs.

Luego de una tensa sesión en que se votaron parte de las indicaciones a la reforma de pensiones, los diputados de Chile Vamos que integran la Comisión de Trabajo se retiraron de la sala y cuestionaron la celeridad del presidente de la instancia, Juan Santana. Al respecto, el diputado de la bancada del Frente Amplio, Andrés Giordano, señaló que no debe ser él quien juzgue “lo que se dio como un arrebato”, sino que debe ser la ciudadanía la que lo evalúe. El también integrante de la Comisión de Trabajo afirmó que desde que se presentó la reforma previsional, en noviembre de 2022, la oposición “ha utilizado diversas herramientas para dilatar las discusiones”. “Ha sido una oposición que cuando se instauró la primera mesa técnica de trabajo previsional, que la solicitaron ellos, se restaron sin más y que durante mucho tiempo han estado lanzando cuñas sobre atrofiar al Gobierno, no ceder, trancar la pelota lo más posible y a pesar de aquello, cuando presentan ciertas observaciones al proyecto, el Ejecutivo las incorpora en la forma de indicaciones”, acusó. “El problema de todo esto, es que mientras se da este gallito político, quienes van pagando el costo y quienes siguen esperando, son las personas mayores”, agregó. Por otra parte, respecto al futuro de la reforma previsional, Giordano aseguró que la tramitación “ha sido tensa siempre” y que “si uno mira la conducta que ha tenido la oposición, lo que uno ve es que no se han movido ni un solo milímetro desde su postura obtusa”. “Yo espero que recapaciten, sobre todo por el bien de las personas mayores, pero si no, también me parece que esto es una reforma tan importante, tan dramáticamente urgente, que no puede esperar a que algunos recuerden que como parlamentarios tienen el deber de parlamentar”, aseveró. Qué se votó en la Comisión de Trabajo Concluida la cita en la Comisión de Trabajo, la ministra de la cartera, Jeannete Jara, explicó que se votaron “tres temáticas referidas a la industria previsional, partiendo por el término de las AFP, el administrador previsional, el cual va a ser ejercido a través de una licitación privada cómo hoy día lo es el seguro de cesantía, los inversores de pensiones, donde esperamos que haya mayor competencia y participación de privados, así como también un inversor público que va a tener la calidad de sociedad anónima y se va a regir con las mismas reglas que los privados”, detalló La secretaria de Estado además mencionó que se aprobó “el cambio de comisión por salario a comisión por saldo, a fin de que cuando al saldo del fondo previsional le vaya bien, esto se vea reflejado en la comisión que el trabajador le paga al inversor previsional y que cuando al saldo le vaya mal, esto también ocurra a la inversa”, dijo. Según indicó Jara, las y los legisladores, también se pronunciaron respecto a “los fondos generacionales que terminan con los multifondos y pasan a una lógica en donde en vez de ser el afiliado el que va cambiando de fondo, lo que cambia es el fondo en atención a la edad. Al principio de su afiliación y de su vida activa laboral, el fondo va a ser más arriesgado (…) y mientras la persona va envejeciendo el fondo se vuelve más conservador”.

