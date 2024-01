443d4639af

Nacional Política Ministro Nicolás Grau por reunión en casa de Pablo Zalaquett: “Probablemente hubiera decidido no ir” El titular de Economía insistió en que no sabía sobre las personas que asistirían al encuentro, entre ellas un representante de la industria pesquera. Además, defendió que "no todo diálogo es lobby". Diario UChile Domingo 7 de enero 2024 12:26 hrs.

La jornada de este domingo el titular de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la controversia que ha generado las reuniones que sostuvieron personeros de Gobierno –entre ellos seis ministros- con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett, sin pasar por la Ley de Lobby. Recordemos que fue un artículo del medio Ciper que dio a conocer que los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas (Medioambiente) se dieron cita Florida con empresarios vinculados a la industria salmonera, en el departamento del lobista y exalcalde de La Florida, quien además fuera procesado por la justicia por financiamiento ilegal de la política. En entrevista con el programa Mesa Central, el secretario de Estado afirmó que fue invitado por Zalaquett para conversar con representantes del mundo de la salmonicultura “para que cada uno pudiera decir sus perspectivas sobre el desarrollo de esa industria y lo que yo fui a hacer fue trasmitir las perspectivas del Gobierno”. “¿Cuál es esa visión de largo plazo? Diría que está asociada a dos puntos centrales: La primera, es que la industria de la salmonicultura es importante, ese es un hecho de la causa, pero a veces se olvida. Es una industria que ha sido relevante en las últimas décadas. Lo segundo, es que para que se pueda seguir desarrollando, es una industria que tiene que hacer cambios muy importantes”, expresó. En esa línea, Grau comentó que estos cambios dicen relación con la tecnología, la relación con las comunidades y su ubicación. “Hemos planteado como Gobierno que el hecho de que parte importante de las concesiones tienen partes protegidas es un problema y tenemos que lograr que por lo menos una parte importante de aquello se pueda relocalizar y parte hemos logrado”. Así, por ejemplo, mencionó que “hace algunas semanas, ya meses, anunciamos en conjunto con (el ministerio de) Economía, la Subsecretaría de Pesca y también de Medioambiente un acuerdo con dos de tres empresas de salmonicultura que tiene presencia en parques nacionales para que voluntariamente salgan sobre la base de un plan y un acuerdo”. Asimismo, la autoridad aseveró que tenía conocimiento del desempeño de Zalaquett como lobista, aunque reconoció que no sabía que en la reunión asistiría un representante de la industria pesquera, en este caso, Rodrigo Sarquis Said, director de Blumar, empresa que también estuvo en la mira de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas. Todo esto, en un contexto en que solo días desde el Gobierno se anunció la nueva Ley de Pesca, la cual aumenta las cuotas para la pesca artesanal y quita beneficios al sector industrial. “No supe la lista de las personas que iban a participar. Si hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de salmonicultura, iba a haber alguien que, junto con tener participación en salmonicultura, también tenía en pesca, probablemente hubiera decidido o no ir o hubiera pedido que esa persona no estuviera”, dijo. Según el ministro esta decisión “porque simplemente quería dejar claro que la conversación solo iba a ser sobre salmonicultura”, remarcando, en todo caso, que la cita “solo fue de salmonicultura” y que no se dijo “ni una palabra” en materia de pesca. Mientras consultado sobre las razones para no registrar el encuentro mediante la Ley de Lobby, Grau explicó que legislación “lo que señala es que uno tiene que registrar reuniones dependiendo del contenido de ellas, no dependiendo de con quién o en qué lugar te juntas. Lo que señala es que tienes que registrar una reunión en la medida en que se trató de una promoción de un interés específico del privado”. “Para decirlo bien simple, no todo diálogo es lobby y, lo segundo, es que la Ley de Lobby dice que uno tiene que registrar una reunión cuando lo que ocurrió es lobby. Si uno tiene una conversación como la que tuve, que es en términos generales, no para influir en una ley en particular o una cosa en específico, sino que respecto de nuestra visión de cómo se tiene que desarrollar la industria, eso la Ley de Lobby no dice que sea registrado”, defendió. Foto en portada: Agencia Aton

