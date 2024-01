d5547b0a81

50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Reparación y Memoria: Lanzan en Macul inédita plataforma “Tu Testimonio es Justicia” La iniciativa busca recopilar información en torno al ex pozo arenero y vertedero de Avenida Departamental 4360, donde se encontrarían restos de víctimas de la dictadura. Diario UChile Lunes 8 de enero 2024 9:59 hrs.

La Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Macul, junto a las Senadoras Claudia Pascual, Fabiola Campillai; los diputados y diputadas Emilia Schnneider, Helia Molina, Alejandra Placencia, y al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, entre otras autoridades locales, realizaron el lanzamiento del sitio web (plataformas municipales) “Tu Testimonio es Justicia”, que busca recopilar información, sobre lo sucedido después del Golpe de Estado de 1973, en el ex pozo arenero y vertedero de Avenida Departamental 4360, donde según testigos se encontrarían restos de detenidos desaparecidos. La actividad se realizó en el frontis del lugar, hasta donde llegaron familiares y representantes de diversas organizaciones sociales de la comuna, que alberga a vecinos que fueron testigos de hechos acontecidos en el lugar, entre septiembre de 1973 y junio de 1974, durante jornadas de toque de queda. Estos antecedentes ya fueron presentados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia a la ministra en visita Paola Plaza, quien lleva a cabo una investigación penal donde se relatan hechos que corresponderían a ejecuciones y entierros de detenidos. La presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria Macul, Christine Kachadourian, se mostró satisfecha por la concurrencia de autoridades a esta iniciativa, y que exista el espacio para la reparación, señalando que “han sido años de lucha para mucho y muchas de nosotras. Lo hemos dicho en variadas oportunidades, los familiares de detenidos desaparecidos solo buscamos justicia y estar en paz, y esta contribución que hacemos hoy junto a la municipalidad de Macul en su sitio web, busca algo de eso, para que juntemos testimonios y se avance en esta investigación”. Por su parte el alcalde de la comuna, Gonzalo Montoya, señaló que “el municipio ha dispuesto de un banner para que vecinas y vecinos, no solo de Macul, sino de todo el país, puedan dejar su testimonio sobre eventuales hechos que ocurrieron durante la dictadura militar en este lugar. Esa información va a ser tratada con absoluto resguardo, con el objetivo de recabar ese testimonio y ponerlo a disposición de la justicia. Estamos convencidos de que tenemos que acelerar este proceso investigativo y el Plan de Búsqueda, tiene recursos para solicitar excavaciones, donde creemos que con información que nos pueda llegar de manera formal, podemos contribuir a que esos testimonios claves que sabemos existen, puedan ser pesquisados por la jueza que lleva la investigación”, sentenció. El sitio además que fue calificado como de interés de búsqueda de restos humanos por parte de la Oficina de Coordinación de Causas de DD.HH. del Ministerio de Justicia, es hoy de propiedad privada, por lo que fue el propio SEREMI de justicia y DDHH de RM, Jaime Fuentes, quien adelantó el compromiso del gobierno en avanzar en verdad y justicia para las víctimas, argumentando que “El Plan Nacional de Búsqueda, comenzará a ejecutarse este año y es precisamente este espacio, uno de los sitios de interés para reafirmar esa búsqueda que muchas familias chilenas necesitan para sanar”. En tanto la Diputada del Distrito, Helia molina, señaló que “estoy bastante emocionada, porque tal vez siendo la mayor de todos acá, viví fuertemente lo que fue la dictadura y ha llegado el momento en que la lucha de tantas organizaciones y familiares, se vea representada en una política que hay que ponerle sentido de urgencia y pasar del discurso a la práctica”. La ex ministra de Salud del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se mostró enfática en decir que hay sanar de una vez por todas las heridas del pasado, argumentando que “ si no hacemos acciones concretas como es revisar de forma exhaustiva este vertedero y donde no me cabe ninguna duda que hay restos de detenidos desaparecidos, caemos en lo de siempre, por lo esto es algo fundamental. Ya han sido 50 años muy discursivos, con mucho compromiso intelectual y afectivo, sin embargo, quiero hacer un llamado al gobierno, para que se acelere esta causa. los familiares no pueden seguir esperando. Chile ni puede seguir esperando”, sentenció. La diputada Emilia Schneider, integrante de la Comisión de DDHH de la cámara, señaló en su intervención que “que hubo momentos donde para avanzar tuvimos malas reuniones, y vernos hoy acá, nos hace creer que sí se puede llegar a puerto con estas iniciativas. A 50 años (del golpe de estado) hay mucho por hacer, por lo que no debemos olvidar que en este país aún hay sectores que relativizan los horrores de la dictadura, relativizan la gravedad de la impunidad, y nos llaman a dar vuelta la página sin haber justicia. Y eso, no lo podemos permitir, por eso es importante que se escuche la voz de aquellos que quieran dar su testimonio a través de esta importante plataforma que se lanza a la comunidad”, culminó la diputada. La plataforma lanzada durante la jornada, puede ser visitada en el sitio web www.munimacul.cl

