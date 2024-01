6b453b09e2

Política Con disculpas públicas: María Luisa Cordero y Fabiola Campillai llegan a un acuerdo Aunque aseguró no creer en sus palabras, la senadora independiente aceptó las excusas y dio por cerrado el episodio. Con esto se pone fin al desaforo que tiene la parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional desde agosto del año pasado. Diario UChile Viernes 5 de enero 2024 15:41 hrs.

Tras la demanda por injurias y calumnias de la senadora Fabiola Campillai, la diputada María Luisa Cordero debió pedir disculpas públicas. Esto luego de que cuestionase la ceguera de la parlamentaria independiente. “No es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona”, señaló en marzo pasado sobre Campillai en la radio El Conquistador. Junto a su abogada, la diputada Cordero llegó a la audiencia de conciliación durante este viernes. El acuerdo al que llegaron contempla unas disculpas públicas que deberá emitir en el mismo medio donde dio sus controvertidas declaraciones. “Ofrezco disculpas públicas por el daño causado a la senadora Fabiola Campillai (…) Quiero señalar que no debí referirme a su discapacidad visual, ya que soy médico psiquiatra y también por ser diputada sé que influí en la opinión de muchas personas para que cuestionaran su ceguera, ocasionando daño a su dignidad como víctima de violaciones a los derechos humanos”, se lee en el escrito de la parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional. No obstante, la senadora Campillai aseguró no creer en las palabras de Cordero, aunque aceptó de todas maneras sus disculpas. “No creo en ellas, pero las recibo y espero que sí sean sinceras”, expresó tras la audiencia. “Como diputados y senadores estamos para servir a la gente, estamos para ayudar, no estamos para injuriar a nadie. Ella es una doctora y sabía el daño que podía causar”, agregó sobre las polémicas declaraciones. Finalmente, el acuerdo entre Cordero y Campillai contempla además el fin de la disputa judicial que tiene a la diputada de la bancada de RN desaforada desde agosto del 2023. Fotos: Aton

